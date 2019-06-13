خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم وصرامة

تحرير:محمد عودة ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ ص

الأمير خالد بن سلمان

علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، على استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها، واستمرارها في جرائمها التى أكد أنها خارجة عن القانون وبعيدة عن الأخلاق. وقال بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل».

وأضاف في تغريدة أخرى: «سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر.. استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها».وتابع نائب وزير الدفاع السعودي: «إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية، وأؤكد أننا