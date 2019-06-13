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خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم وصرامة

تحرير:محمد عودة ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ ص
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، على استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها، واستمرارها في جرائمها التى أكد أنها خارجة عن القانون وبعيدة عن الأخلاق. وقال بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل».
وأضاف في تغريدة أخرى: «سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر.. استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها».وتابع نائب وزير الدفاع السعودي: «إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية، وأؤكد أننا
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الديوان الملكي يُعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، حالة وفاة داخل العائلة المالكة. وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. جاء نص بيان الديوان الملكي السعودي كالتالي:"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاما". وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
ليبيا

مصر والجزائر وتونس: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

أعلنت مصر والجزائر وتونس رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتدفق السلاح إلى داخل ليبيا بما يؤجج الصراع. وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث، عقب اجتماع وزراء الخارجية السابع بشأن التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس، "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا"، مؤكدين مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة".
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انفجار منصة نفط إيرانية قطرية في الخليج العربي

وقع انفجار في منصة نفط مشتركة بين دولتي إيران وقطر أدى ما إلى حرائق في منشآت في حقل "بارس الجنوبي"، اليوم الأربعاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث، بحسب موقع "العربية . نت". وأفادت وكالة "فارس"، نقلا عن هيئة إدارة الأزمة في منطقة عسلوية، بأن الحريق لا يزال مستمرًا في المنصة رقم 9 رغم الجهود المبذولة لإطفائه. وذكرت الوكالة أن تسربًا للغاز في منصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع دولة قطر والواقع بالخليج أدى إلى اندلاع الحريق في المنصة.
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وفاة معلمتين مصريتين بالكويت أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية

لقيت معلمتان مصريتان مصرعهما، في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، الأولى في أثناء وجودها داخل مدرسة، والثانية في أثناء الطريق إلى المدرسة. ففي داخل مدرستها المتوسطة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، فارقت معلمة مصرية الحياة، إذ عثر عليها زملاؤها ملقاة على الأرض داخل دورة مياه المدرسة. وبحسب زملائها فإن المعلمة المصرية استئذنتهم فى الخروج من مكان تجمعهم في أثناء الإشراف على امتحانات الثانوية العامة (دور ثان)، وتوجهت إلى دورة المياه، إلا أنها تأخرت عليهم في العودة، ما جعل المدرسين يذهبون للبحث عنها.
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أمريكا: اعتداء أبها «فظيع».. وسنضغط على إيران

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بهجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها السعودي. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، قوله إن الهجوم «فظيع»، وإنه اعتداء آخر من الحوثيين المدعومين من إيران، باستهدافهم مطارا مدنيا. وأضاف هوك: «نحن نندد بهذا الهجوم وسنفعل ما في وسعنا للعمل مع شركائنا في التحالف السعودية والإمارات لنمنع تدفق هذه الصواريخ التي استهدفت المطار، نحن ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها وسنعمل ما في وسعنا لمنع هذه الصواريخ»، لافتا إلى اعتداءات إيران الأخيرة على السفن في المنطقة.
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تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الإيراني

أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن تغييرات جديدة في جهاز الاستخبارات التابع له، في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، وأفاد مراسل "روسيا اليوم"، بأنه تم تعيين، حسين طائب، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، واللواء حسن محققا نائبا له. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قرارين عيّن بموجبهما الأميرال، علي فدوي، نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري، والعميد محمد رضا نقدي مساعدا تنسيقيا لقائد الحرس الثوري.
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أمريكا تحذر من الطيران فوق الخليج العربي

وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في منطقة الخليج، بعد تحذير وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة، طالبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، معتبرة أن الأمر يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات.
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البحرين تُحذر مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران

حذرت الخارجية البحرينية، السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة بسحب "سكاي نيوز". وكان رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، قد أكد أن الحرب ضد إيران، ستمهد لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران سيعني القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة. وأشار إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها، لافتا إلى أنه في حال استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى تل من الرماد، موضحا أنه "قبل أن يهدأ غبار أي هجوم على إيران ستضرب الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب".
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