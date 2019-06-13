عبد الحفيظ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لابا كودجو

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

لابا كودجو

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء تفاوض ناديه مع التوجولي لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان، مشيرًا إلى أنه واحد من ضمن لاعبين عدة معروضين على النادي للتعاقد مع بعضهم في الموسم الجديد. وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النادي الأهلي المصري مهتم بالتعاقد مع نجم نهضة بركان صاحب الـ27 عامًا، الذي قدم موسمًا رائعًا مع فريقه، حصل خلاله على لقب هداف البطولة بـ8 أهداف، وتوج أيضًا بلقب هداف بطولة الدوري المغربي برصيد 18 هدفا بالمشاركة مع محسن ياجور، لاعب الرجاء الرياضي.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن النادي الأحمر يضم بين صفوفه 4 لاعبين أجانب، ولا يمكنه التعاقد مع لاعب أجنبي جديد دون معرفة لوائح اتحاد الكرة المصري للموسم المقبل. وتابع: «ليس من المنطقي أن يتعاقد النادي مع لاعب جديد دون معرفة ما ستحدده لائحة الموسم الجديد،