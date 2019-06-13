رياضة

عبد الحفيظ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لابا كودجو

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
لابا كودجو
لابا كودجو
علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء تفاوض ناديه مع التوجولي لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان، مشيرًا إلى أنه واحد من ضمن لاعبين عدة معروضين على النادي للتعاقد مع بعضهم في الموسم الجديد. وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النادي الأهلي المصري مهتم بالتعاقد مع نجم نهضة بركان صاحب الـ27 عامًا، الذي قدم موسمًا رائعًا مع فريقه، حصل خلاله على لقب هداف البطولة بـ8 أهداف، وتوج أيضًا بلقب هداف بطولة الدوري المغربي برصيد 18 هدفا بالمشاركة مع محسن ياجور، لاعب الرجاء الرياضي.
وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن النادي الأحمر يضم بين صفوفه 4 لاعبين أجانب، ولا يمكنه التعاقد مع لاعب أجنبي جديد دون معرفة لوائح اتحاد الكرة المصري للموسم المقبل. وتابع: «ليس من المنطقي أن يتعاقد النادي مع لاعب جديد دون معرفة ما ستحدده لائحة الموسم الجديد،
اقرأ المزيد
سيد عبد الحفيظ (3)

عبد الحفيظ: هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر تعرض لضغط مباريات غير مسبوق هذا الموسم، في الوقت الذي لم يتعرض غريمه التقليدي الزمالك لمثل هذه الضغوط، وهو ما يعد ظلما تعرض له الفريق معلقًا: «أتحدى أن يكون المنافس تعرض لنفس ضغط المباريات، مثلما حدث مع الأهلي في نفس الموسم». وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن ناديه مُصر على التنافس في منظومة تساعد جميع الأندية، ويتحقق بها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمصري، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، تسبب في عدم انتهاء المسابقة حتى الآن، واستئنافها بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة كان يقوم بتأجيل مباريات للفريق الأبيض دون مبرر منطقي، ووصل عدد هذه المباريات إلى 4 أو 5، رغم عدم تعارض مواعيدها مع مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية.
منتخب-مصر‎

المنتخب يحتفل بمحمد صلاح وأحمد المحمدي

احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء، بمحمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة تتويجه ببطولة أبطال أوروبا مع فريق الريدز، وشمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا الصور التذكارية، جاء ذلك على هامش مران الفراعنة استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
لابا-كودجو

العين الإماراتي يخطف لابا كودجو من الأهلي

خطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكدت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، أن اللاعب وصل إلى الإمارات خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا لتوقيع العقود. وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم نهضة بركان، سيكون بمثابة صفقة افتتاحية، لفترة الانتقالات الصيفية، التي يسعى خلالها العين لتدعيم صفوفه بقوة استعدادًا للموسم المقبل، بعد تراجع نتائج الفريق في الموسم المنقضي.
هدف ا-زمالك (5)

ميدو يضع روشتة استمرار البطولات في الزمالك

وضع أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، روشتة استمرار النجاح للقلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية عقب تغلب أبناء ميت عقبة على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
هدف ا-زمالك (4)

ميدو: الزمالك فاز بلقب الكونفيدرالية لهذا السبب

يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن تتويج القلعة البيضاء بلقب الكونفيدرالية يرجع للتنظيم الدفاعي، وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (2)

وزير الرياضة يساند الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حضوره المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org