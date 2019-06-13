رياضة

عبد الحفيظ يعلق على رحيل لاسارتي وأزارو وتجديد رمضان

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدا أنه تولى المسؤولية في ظروف صعبة للغاية، بسبب تلاحم المباريات في الموسمين الأخيرين بشكل سريع. وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته بقناة الأهلي، أنه يعلم تمامًا أن لاسارتي افتقد إقامة فترة الإعداد والوقت الكافي لدراسة جميع جوانب الفريق هذا الموسم، لأنه تولى المهمة في منتصف الموسم، ولم يجد الفرصة لعمل ذلك بسبب توالي المباريات، مشيرًا إلى أن المنافسة في بطولات إفريقيا لها أساليب مختلفة لعدة عوامل وهذا أمر آخر افتقده المدرب.
وأوضح، أن الجهاز الفني يحاول التعاون والتنسيق مع لاسارتي، ويقدم كل المساعدات له في هذا الشأن، لكن المدرب هو صاحب القرارات الفنية الوحيد، مشددًا أن الأنباء التي تتردد حول رحيل المدرب بعضها له أهداف واضحة وهي التشتيت وهدم استقرار الفريق. وعن مستقبل رمضان صبحي، نجم الفريق الذي تنتهي إعارته من نادي هدرسفيلد
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لابا-كودجو

عبد الحفيظ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لابا كودجو

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء تفاوض ناديه مع التوجولي لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان، مشيرًا إلى أنه واحد من ضمن لاعبين عدة معروضين على النادي للتعاقد مع بعضهم في الموسم الجديد. وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النادي الأهلي المصري مهتم بالتعاقد مع نجم نهضة بركان صاحب الـ27 عامًا، الذي قدم موسمًا رائعًا مع فريقه، حصل خلاله على لقب هداف البطولة بـ8 أهداف، وتوج أيضًا بلقب هداف بطولة الدوري المغربي برصيد 18 هدفا بالمشاركة مع محسن ياجور، لاعب الرجاء الرياضي.
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عبد الحفيظ: هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر تعرض لضغط مباريات غير مسبوق هذا الموسم، في الوقت الذي لم يتعرض غريمه التقليدي الزمالك لمثل هذه الضغوط، وهو ما يعد ظلما تعرض له الفريق معلقًا: «أتحدى أن يكون المنافس تعرض لنفس ضغط المباريات، مثلما حدث مع الأهلي في نفس الموسم». وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن ناديه مُصر على التنافس في منظومة تساعد جميع الأندية، ويتحقق بها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
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عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمصري، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، تسبب في عدم انتهاء المسابقة حتى الآن، واستئنافها بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة كان يقوم بتأجيل مباريات للفريق الأبيض دون مبرر منطقي، ووصل عدد هذه المباريات إلى 4 أو 5، رغم عدم تعارض مواعيدها مع مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية.
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رمضان-صبحى

الأهلي يفاوض هدرسفيلد للتعاقد مع رمضان صبحي نهائيًا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدء المفاوضات مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "تواصلنا مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي نهائيًا، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار بالفريق خلال الفترة المُقبلة، ذلك شجعنا على الدخول في التفاوض مع مسؤولي الفريق الإنجليزي ونبحث مع إدارة الفريق كيفية الحصول على خدماته والسعر النهائي".
رمضان-صبحى

تفاصيل خناقة رمضان صبحي وإسلام محارب في مران الأهلي

علمت «التحرير» تفاصيل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هامش المران الجماعي، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الأمر الذي استدعى تدخل العديد من اللاعبين للفصل بينهما، وعلى إثر ذلك قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة. جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
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جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
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مران الأهلي.. جلسة لاسارتي وتدريبات خاصة على التسديد

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام، وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في بعض الأمور الفنية، وحرص على تحفيزهم معنويًا؛ لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري العام، ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.
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