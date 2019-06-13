عبد الحفيظ يعلق على رحيل لاسارتي وأزارو وتجديد رمضان

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ ص

رمضان صبحي

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدا أنه تولى المسؤولية في ظروف صعبة للغاية، بسبب تلاحم المباريات في الموسمين الأخيرين بشكل سريع. وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته بقناة الأهلي، أنه يعلم تمامًا أن لاسارتي افتقد إقامة فترة الإعداد والوقت الكافي لدراسة جميع جوانب الفريق هذا الموسم، لأنه تولى المهمة في منتصف الموسم، ولم يجد الفرصة لعمل ذلك بسبب توالي المباريات، مشيرًا إلى أن المنافسة في بطولات إفريقيا لها أساليب مختلفة لعدة عوامل وهذا أمر آخر افتقده المدرب.

وأوضح، أن الجهاز الفني يحاول التعاون والتنسيق مع لاسارتي، ويقدم كل المساعدات له في هذا الشأن، لكن المدرب هو صاحب القرارات الفنية الوحيد، مشددًا أن الأنباء التي تتردد حول رحيل المدرب بعضها له أهداف واضحة وهي التشتيت وهدم استقرار الفريق. وعن مستقبل رمضان صبحي، نجم الفريق الذي تنتهي إعارته من نادي هدرسفيلد