جريمة

إحباط تهريب 9000 طربة حشيش داخل حاويتي تفاح ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص
المضبوطات
المضبوطات
تمكن رجال جمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش وأقراص الكيبتاجون المخدر الممنوع استيراده أو تصديره أوحيازته طبقا للقانون. كانت معلومات قد وردت إلى رجال الجمارك بشأن وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاويتين رقمى MNBU0174069 وMNBU3812819، القادمتين من سوريا، على الباخرة فيدر، ومشمولهما مستنديا ثمار تفاح، إذ كانتا متجهتين لميناء دمياط، وعقب ضبط حاويتين لنفس الشركة بميناء دمياط، تم تعديل وجهة الحاويتين من ميناء دمياط إلى ميناء شرق بورسعيد على باخرة فيدر.
بتفتيش الحاويتين، تبين وجود مخبأ أسفل التفاح، بداخله قطع من مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، بلغ عددها 9000 طربة، وزنت طنا و800 كيلو جراما من الحشيش، كما تم ضبط قرابة 4 ملايين قرص كيبتاجون مخدر، مخبأة جميعها أسفل صناديق التفاح.كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد
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استلام-جثامين-ضحايا-الحادث (6)

خروج جثامين ضحايا «الأوتوستراد» من مستشفى حلوان (صور)

في مشهد مأساوي خرجت جميع جثامين ضحايا حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان فيما خرجت أول حالة وفاة من المستشفى، مساء الأربعاء، بعد مرور 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
استمرار-انتظار-الأهالي-لاستلام-جثامين-زويهم

خروج أول حالة وفاة بـ«الأوتوستراد» من مستشفى حلوان

تأخر خروج أول حالة وفاة في حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
مصرع-سيدة-حامل

وفاة سيدة وقع عليها سور بحملة إزالة.. وصرف 10 آلاف جنيه للأسرة

لقيت سيدة مصرعها في عزبة أبوعرفية التابعة لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية بعد أن سقط عليها سور منزلها الخارجي من "البلوك الجيري" أودى بحياتها في الحال في أثناء تنفيذ قرار إزالة بأحد المنازل المجاورة لمنزلها للبناء على أرض زراعية، وتبين أنها حامل في الشهر الرابع. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد غزالي عسكر مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بسقوط سور من الطوب الجيري على سيدة بقرية أبوعرفية بعين غصين دائرة المركز أثناء قيام مسؤولي الوحدة المحلية لقرية عين غصين بالقيام بأعمال إزالة بناء.
تجمع-الأهالي-لاستلام-زويهم-في-حادث-حلوان (3)

أهالي حادث الأوتوستراد يحاولون اقتحام مغسلة المستشفى

حاول عدد من أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اقتحام المغسلة الموجودة بمستشفى حلوان العام، بسبب تأخر خروج الجثامين بالرغم من انتهاء الغسل وتضاعف عدد المتواجدين أمام المستشفى، فيما تدخلت قوات الشرطة لمنع المتواجدين من الدخول إلى المغسلة لحين استخراج تصاريح الدفن، ودخل الأهالي مساء الأربعاء، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة.
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مؤتمر-مكافحة-المخدرات

مليارات التهرب وغرامات الحشيش تنعش خزينة الدولة

خلال 6 أشهر فقط مرت من عام 2019، تمكنت وزارة الداخلية من إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال عمليات الملاحقة للمتهربين من الجمارك، وحصيلة الغرامات، آخرها ماتم الإعلان عنه أمس الثلاثاء، في المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك بنجاح الوزارة في ضبط 61 قضية غسل أموال فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة"، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه.
مؤتمر-مكافحة-المخدرات

3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال في عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، برعاية محمود توفيق وزير الداخلية.. شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم العملية فى إطار القانون.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

«عيد بدون مخدرات».. ملاحقات أمنية في 6 محافظات

"عيد بدون مخدرات" شعار رفعته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، لتوجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة. وشهدت الحملات مشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، مطروح، بورسعيد، أسيوط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
ضبط-حشيش-مطروح (1)

«حشيش العيد».. الشرطة تفسد خطة عاطلين سقطا بـ60 طربة

"صفقة العمر" هكذا ظن عاطلان أن خطوات تفصلهما عن تحقيق مبتغاهما في جني مبلغ مالي كبير وزيادة أرصدتهما في البنوك بعد إبرامهما صفقة لجلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وتوزيعها على عملائهما تزمانا مع عيد الفطار المبارك، راح الصديقان يحلمان بغد أفضل واقتناء سيارة فارهة وشقة في حي راقٍ إلا أنهما استيقظا على كابوس مفزع، اصطدمت أحلامهما الوردية بيقظة ضباط المباحث بإدارة مكافحة المخدرات وصوت سرينة سيارة الشرطة معلنة القبض عليهما في أحد الأكمنة بمنطقة العمرانية.
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