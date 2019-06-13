إحباط تهريب 9000 طربة حشيش داخل حاويتي تفاح ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

المضبوطات

تمكن رجال جمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش وأقراص الكيبتاجون المخدر الممنوع استيراده أو تصديره أوحيازته طبقا للقانون. كانت معلومات قد وردت إلى رجال الجمارك بشأن وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاويتين رقمى MNBU0174069 وMNBU3812819، القادمتين من سوريا، على الباخرة فيدر، ومشمولهما مستنديا ثمار تفاح، إذ كانتا متجهتين لميناء دمياط، وعقب ضبط حاويتين لنفس الشركة بميناء دمياط، تم تعديل وجهة الحاويتين من ميناء دمياط إلى ميناء شرق بورسعيد على باخرة فيدر.

بتفتيش الحاويتين، تبين وجود مخبأ أسفل التفاح، بداخله قطع من مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، بلغ عددها 9000 طربة، وزنت طنا و800 كيلو جراما من الحشيش، كما تم ضبط قرابة 4 ملايين قرص كيبتاجون مخدر، مخبأة جميعها أسفل صناديق التفاح.كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد