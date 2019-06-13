رئيس الهيئة السورية للاجئين بمصر يبكي على الهواء

تحرير:محمد عودة ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ ص

تيسير النجار - رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين

دخل المهندس تيسير النجار، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، فى نوبة بكاء على الهواء، تأثرا بما حدث للسوريين اللاجئين فى مختلف الدول. وقال النجار، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يعرض عبر فضائية «ON E»: «تذكرت مقولة من خرج من داره قل مقداره»، لتقاطعه المطربة وعد بحرى، التى حلت ضيفة بذات الحلقة: «لا الحمد لله زاد مقدارنا بمصر». ورد النجار: «مقدارنا محفوظ وبعرف إن إحنا بين أهلنا وناسنا، وهذا ليس غريبا على الشعب المصرى، فعلا كان أحسن عطف كان من الشعب المصرى».

وعقب الإعلامى وائل الإبراشى: «أنا معترض فهو ليس عطفا وليست منحة وليست منة». وأضاف النجار أن سبب النجاح والاكتفاء الذاتى الذى كانت عليه سوريا هو الشعب السورى ونشاطه وعمله، ففى الأصل الشعب السورى غنى وليس فقيرا، والأموال معهم بالمليارات، لافتا إلى أن ثلاثة أرباع السوريين يعيشون خارج سوريا،