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رئيس الهيئة السورية للاجئين بمصر يبكي على الهواء

تحرير:محمد عودة ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ ص
تيسير النجار - رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين
تيسير النجار - رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين
دخل المهندس تيسير النجار، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، فى نوبة بكاء على الهواء، تأثرا بما حدث للسوريين اللاجئين فى مختلف الدول. وقال النجار، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يعرض عبر فضائية «ON E»: «تذكرت مقولة من خرج من داره قل مقداره»، لتقاطعه المطربة وعد بحرى، التى حلت ضيفة بذات الحلقة: «لا الحمد لله زاد مقدارنا بمصر». ورد النجار: «مقدارنا محفوظ وبعرف إن إحنا بين أهلنا وناسنا، وهذا ليس غريبا على الشعب المصرى، فعلا كان أحسن عطف كان من الشعب المصرى».
وعقب الإعلامى وائل الإبراشى: «أنا معترض فهو ليس عطفا وليست منحة وليست منة». وأضاف النجار أن سبب النجاح والاكتفاء الذاتى الذى كانت عليه سوريا هو الشعب السورى ونشاطه وعمله، ففى الأصل الشعب السورى غنى وليس فقيرا، والأموال معهم بالمليارات، لافتا إلى أن ثلاثة أرباع السوريين يعيشون خارج سوريا،
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أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان

عينت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقا، بحسب "العربية. نت". ودونالد بوث، دبلوماسي أمريكي سابق ملم بالشؤون الإفريقية، إذ كان سفيرًا في دول إفريقية منها (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، وخلال مهمته السابقة، زار بوث الخرطوم مرارًا وعمل على تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وقال مورجن أورتيجوس متحدثا باسم الخارجية الأمريكية: إن الموفد سيحاول التوصل "إلى حل سياسي وسلمي" للأزمة السودانية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة

السيسى يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 286 لسنة 2019 بتعيين بعض معاونى النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة . وشمل القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية تعيين 174 مساعدا للنيابة العامة. كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض رؤساء من الفئة الفئة «أ» والفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وجاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية كالتالى: يعين رئيسا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، هشام حسن الإمام الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة دكرنس الابتدائية.
وزير- الدخلية (2)

وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
أشرف صبحي (6)

صبحي يستعد لأمم إفريقيا بغرفة عمليات من 10 وزارات

اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والكهرباء، والسياحة، والنقل، الشباب والرياضة، والأمن الوطني، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي. وقال وزير الشباب والرياضة، إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
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