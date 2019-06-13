في مثل هذا اليوم.. تولى الملك فهد حكم السعودية

تحرير:محمد عودة ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم 13 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1982: الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز ويصبح الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1957: جلاء القوات البريطانية عن الأردن. وفي عام 1325: الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مدينة طنجة مسقط رأسه متجها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وفي عام 1930: معاهدة بريطانية عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال.وفي عام 1933: أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الألماني «الجستابو» والذي يعد من أسوء أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين.وفي عام 1951: طلائع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية