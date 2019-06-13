ترامب: سأحصل على معلومات عن خصومي من دول أجنبية
تحرير:وكالات
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحصل على معلومات عن خصومه السياسيين المحليين من مصادر أجنبية، وذلك مع الإعداد لحملته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكد الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» أنه ليس تدخلا، مضيفا: «هم لديهم معلومات وأعتقد أنني سأحصل عليها».
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواجه فيه تحقيقات داخل الكونجرس حول مسألة «التدخل الروسي» في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.
وعما إذا كانت حملته ستقبل معلومات من روسيا والصين أم أنه سيستدعي الشرطة الاتحادية، قال ترامب: «أعتقد أنه يمكن فعل هذين الأمرين، أعتقد أنه ربما تكون هناك رغبة في الاستماع، ليس هناك شيء خاطئ في الاستماع».تصريحات ترامب لم تمر مرور الكرام، إذ لقيت انتقادات واسعة، فوصفها جيري نادلر، كبير الديمقراطيين باللجنة
وعما إذا كانت حملته ستقبل معلومات من روسيا والصين أم أنه سيستدعي الشرطة الاتحادية، قال ترامب: «أعتقد أنه يمكن فعل هذين الأمرين، أعتقد أنه ربما تكون هناك رغبة في الاستماع، ليس هناك شيء خاطئ في الاستماع».
تصريحات ترامب لم تمر مرور الكرام، إذ لقيت انتقادات واسعة، فوصفها جيري نادلر، كبير الديمقراطيين باللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بأنها «صادمة»، وقال: «لماذا يسمح ترامب لنفسه أن يكون مدينا لقوة أجنبية».
كما أنه من المرجح أن تضيف تعليقات ترامب إلى حالة الغضب تجاهه من جانب معارضيه وسط دعوات لعزله في أوساط الحزب الديمقراطي المعارض، واتهامات له بأنه يعتبر نفسه فوق القانون.