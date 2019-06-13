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ترامب: سأحصل على معلومات عن خصومي من دول أجنبية

تحرير:وكالات ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحصل على معلومات عن خصومه السياسيين المحليين من مصادر أجنبية، وذلك مع الإعداد لحملته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكد الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» أنه ليس تدخلا، مضيفا: «هم لديهم معلومات وأعتقد أنني سأحصل عليها». وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواجه فيه تحقيقات داخل الكونجرس حول مسألة «التدخل الروسي» في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.
وعما إذا كانت حملته ستقبل معلومات من روسيا والصين أم أنه سيستدعي الشرطة الاتحادية، قال ترامب: «أعتقد أنه يمكن فعل هذين الأمرين، أعتقد أنه ربما تكون هناك رغبة في الاستماع، ليس هناك شيء خاطئ في الاستماع».تصريحات ترامب لم تمر مرور الكرام، إذ لقيت انتقادات واسعة، فوصفها جيري نادلر، كبير الديمقراطيين باللجنة
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مطار ابها

أمريكا: اعتداء أبها «فظيع».. وسنضغط على إيران

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بهجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها السعودي. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، قوله إن الهجوم «فظيع»، وإنه اعتداء آخر من الحوثيين المدعومين من إيران، باستهدافهم مطارا مدنيا. وأضاف هوك: «نحن نندد بهذا الهجوم وسنفعل ما في وسعنا للعمل مع شركائنا في التحالف السعودية والإمارات لنمنع تدفق هذه الصواريخ التي استهدفت المطار، نحن ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها وسنعمل ما في وسعنا لمنع هذه الصواريخ»، لافتا إلى اعتداءات إيران الأخيرة على السفن في المنطقة.
ترامب يحمل الوثيقة

خطأ جسيم.. ترامب يكشف بنود اتفاقية سرية دون قصد

شكك العديد من النقاد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله لاتفاق سري مع المكسيك حول المهاجرين، إلا أنه حاول القضاء على هذه الشكوك، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، حين أخرج ورقة مطويّة من جيب بدلته، قال إنها تحوي تفاصيل اتفاقه السري. الإدارة الأمريكية من جانبها كانت حذرة بشأن تفاصيل الاتفاقية التي توصلت إليها يوم الجمعة، مع الحكومة المكسيكية في ما يتعلق بتدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، وسار ترامب على النهج نفسه، إذ قال خلال حديثه مع الصحفيين خارج البيت الأبيض، إنه لا يمكنه مناقشة أي شيء عن الصفقة.
قوات أمريكية

أمريكا: التهديد الإيراني حقيقي ومتعمد

قالت كاثرين ويلبارجر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي، الثلاثاء، إن التهديد الإيراني الذي تحركت على إثره قطع عسكرية إلى المنطقة حقيقي ومتعمد ومنسق، وإن رد فعل الولايات المتحدة أعاق تحركات الإيرانيين. وخلال ندوة في واشنطن، أكدت ويلبارغر أن إرسال القطع العسكرية والقوات إلى المنطقة جاء بناء على معلومات استخباراتية عن تهديدات إيرانية «أقرب إلى حملة ضد القوات الأمريكية في المنطقة»، بحسب «سكاي نيوز عربية». ?وأكدت ويلبارجر أن الولايات المتحدة قد تبقي وتعزز وجودها للحفاظ على التوازن في المنطقة.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي: ترامب «القائد الأعلى للتشتيت»

أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، «سأمها» من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه «القائد الأعلى للتشتيت»، وقالت إنه يختلق الجدل لصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ردت رئيسة مجلس النواب، وهي ديمقراطية، خلال مؤتمر في واشنطن، على سؤال بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها ترامب، وقالت: «سئمت منه، لم أعد حتى أرغب في الحديث عنه». وكان ترامب قد وصف بيلوسي، أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنها «عار، وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام».
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قوات أمريكية

أمريكا: التهديد الإيراني حقيقي ومتعمد

قالت كاثرين ويلبارجر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي، الثلاثاء، إن التهديد الإيراني الذي تحركت على إثره قطع عسكرية إلى المنطقة حقيقي ومتعمد ومنسق، وإن رد فعل الولايات المتحدة أعاق تحركات الإيرانيين. وخلال ندوة في واشنطن، أكدت ويلبارغر أن إرسال القطع العسكرية والقوات إلى المنطقة جاء بناء على معلومات استخباراتية عن تهديدات إيرانية «أقرب إلى حملة ضد القوات الأمريكية في المنطقة»، بحسب «سكاي نيوز عربية». ?وأكدت ويلبارجر أن الولايات المتحدة قد تبقي وتعزز وجودها للحفاظ على التوازن في المنطقة.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي: ترامب «القائد الأعلى للتشتيت»

أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، «سأمها» من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه «القائد الأعلى للتشتيت»، وقالت إنه يختلق الجدل لصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ردت رئيسة مجلس النواب، وهي ديمقراطية، خلال مؤتمر في واشنطن، على سؤال بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها ترامب، وقالت: «سئمت منه، لم أعد حتى أرغب في الحديث عنه». وكان ترامب قد وصف بيلوسي، أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنها «عار، وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام».
قصف-غزة.PNG2 (2)

ترامب يطالب بوقف «القصف الجهنمي» في سوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، كلا من دمشق وموسكو، وبدرجة أقل طهران، بوقف «القصف الجهنّمي» على إدلب، آخر معقل رئيسي للمتشددين في سوريا، معربا عن أسفه لأن الكثير من المدنيين يروحون ضحية «هذه المذبحة». وقبيل مغادرته واشنطن إلى لندن، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «نسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفا جهنّميا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة، ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا».
كيم هيوك-تشول

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

أعدمت كوريا الشمالية عددًا من مسئوليها في وزارة الخارجية، بمن في ذلك مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نتيجة انهيار قمة فيتنام التى جمعت الزعيم كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن صحيفة كورية جنوبية. ونقلت صحيفة «تشوسون إيلبو» الكورية الجنوبية، عن مسئولين من كوريا الشمالية، لم تُكشف هويتهم، قولهم: «تم التحقيق مع كيم هيوك-تشول، وأُعدم في مطار ميريم مع 4 مسؤولين في وزارة الخارجية في مارس».
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