ترامب: سأحصل على معلومات عن خصومي من دول أجنبية

تحرير:وكالات ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحصل على معلومات عن خصومه السياسيين المحليين من مصادر أجنبية، وذلك مع الإعداد لحملته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكد الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» أنه ليس تدخلا، مضيفا: «هم لديهم معلومات وأعتقد أنني سأحصل عليها». وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواجه فيه تحقيقات داخل الكونجرس حول مسألة «التدخل الروسي» في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وعما إذا كانت حملته ستقبل معلومات من روسيا والصين أم أنه سيستدعي الشرطة الاتحادية، قال ترامب: «أعتقد أنه يمكن فعل هذين الأمرين، أعتقد أنه ربما تكون هناك رغبة في الاستماع، ليس هناك شيء خاطئ في الاستماع».تصريحات ترامب لم تمر مرور الكرام، إذ لقيت انتقادات واسعة، فوصفها جيري نادلر، كبير الديمقراطيين باللجنة