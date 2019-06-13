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مصدر بالجزائر: اعتقال المرشح الرئاسي علي غديري

تحرير:وكالات ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص
علي غديري
علي غديري
قال مصدر مقرب من المرشح الرئاسي الجزائري علي غديري، إن الأخير تم إيقافه والقبض عليه، مساء الأربعاء، من قِبَل جهة أمنية، لافتا إلى عدم علمه بالجهه التي اعتقلت المشرح الرئاسي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن الاعتقال وقع الساعة السابعة من مساء الأربعاء، وتم القبض عليه في بيته من قبل أعوان أمن، ولأسباب مجهولة. يذكر أن علي غديري كان من بين أوائل الشخصيات التي أعلنت خوضها سباق الانتخابات الرئاسية فى الجزائر لعام 2019 في مواجهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
من ناحية أخرى، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بالحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد.وأكد التلفزيون الجزائري أنه تم إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بسجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال
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في مثل هذا اليوم.. تولى الملك فهد حكم السعودية

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الديوان الملكي يُعلن وفاة أمير سعودي

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