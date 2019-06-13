غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في طرابلس

تحرير:وكالات ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ ص

الجيش الليبي - أرشيفية

تشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، قصفا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، تسمع أصواته في كل أنحاء المدينة، فى تصعيد لافت منذ الصباح الباكر. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني القصف بالأسلحة الثقيلة، منذ ساعات الصباح الأولى، في محاور القتال الرئيسة، وهي: المطار الدولي وعين زارة ووادي الربيع. وتضرب قوات حكومة الوفاق بالمدفعية من مواقعها في طريق المطار باتجاه مطار طرابلس الدولي، حيث تستميت منذ أيام في محاولة اقتحامه واستعادته من سيطرة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

من ناحية أخرى، شن طيران الجيش الليبي غارات ليلية عنيفة ضد ما وصفت بتمركزات قوات حكومة الوفاق ومخازن الذخيرة والأسلحة.ووفقا لـ«روسيا اليوم»، تداولت مواقع إخبارية محلية مقطع فيديو يرصد غارة ليلية تعرض لها ما وصف بمستودع أسلحة في منطقة عين زارة، جنوبي طرابلس.وتابع الموقع الروسى أن الأنباء الواردة من ليبيا