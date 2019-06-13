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غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في طرابلس

تحرير:وكالات ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ ص
الجيش الليبي - أرشيفية
الجيش الليبي - أرشيفية
تشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، قصفا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، تسمع أصواته في كل أنحاء المدينة، فى تصعيد لافت منذ الصباح الباكر. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني القصف بالأسلحة الثقيلة، منذ ساعات الصباح الأولى، في محاور القتال الرئيسة، وهي: المطار الدولي وعين زارة ووادي الربيع. وتضرب قوات حكومة الوفاق بالمدفعية من مواقعها في طريق المطار باتجاه مطار طرابلس الدولي، حيث تستميت منذ أيام في محاولة اقتحامه واستعادته من سيطرة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
من ناحية أخرى، شن طيران الجيش الليبي غارات ليلية عنيفة ضد ما وصفت بتمركزات قوات حكومة الوفاق ومخازن الذخيرة والأسلحة.ووفقا لـ«روسيا اليوم»، تداولت مواقع إخبارية محلية مقطع فيديو يرصد غارة ليلية تعرض لها ما وصف بمستودع أسلحة في منطقة عين زارة، جنوبي طرابلس.وتابع الموقع الروسى أن الأنباء الواردة من ليبيا
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علي غديري

مصدر بالجزائر: اعتقال المرشح الرئاسي علي غديري

قال مصدر مقرب من المرشح الرئاسي الجزائري علي غديري، إن الأخير تم إيقافه والقبض عليه، مساء الأربعاء، من قِبَل جهة أمنية، لافتا إلى عدم علمه بالجهه التي اعتقلت المشرح الرئاسي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن الاعتقال وقع الساعة السابعة من مساء الأربعاء، وتم القبض عليه في بيته من قبل أعوان أمن، ولأسباب مجهولة. يذكر أن علي غديري كان من بين أوائل الشخصيات التي أعلنت خوضها سباق الانتخابات الرئاسية فى الجزائر لعام 2019 في مواجهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم.. تولى الملك فهد حكم السعودية

في مثل هذا اليوم 13 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1982: الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز ويصبح الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1957: جلاء القوات البريطانية عن الأردن. وفي عام 1325: الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مدينة طنجة مسقط رأسه متجها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
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خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم وصرامة

علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، على استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها، واستمرارها في جرائمها التى أكد أنها خارجة عن القانون وبعيدة عن الأخلاق. وقال بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل».
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الديوان الملكي يُعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، حالة وفاة داخل العائلة المالكة. وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. جاء نص بيان الديوان الملكي السعودي كالتالي:"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاما". وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
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الجيش-الليبي

الجيش الليبي يسيطر على 3 مواقع عسكرية في طرابلس

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على 3 مواقع عسكرية من ضمنها مرصدان لقوات الوفاق، في محور الأحياء البرية في العاصمة طرابلس. ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر في الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين-، إنه تم تدمير آليات عسكرية لميليشيات "الوفاق"، وتقدمت قوات الجيش الليبي في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة. وذلك بعدما شنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: جيش ليبيا يتحول للهجوم وعصيان بالسودان

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تناولت تطورات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا وتنوعت العناوين بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان ثمن المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، مؤكداً انفتاحه وحرصه على التفاوض فيما عبرت إثيوبيا عن ارتياحها لنتائج محادثات آبي أحمد، مع الفرقاء السودانيين في الخرطوم.
الجماعات-المسلحة في ليبيا

قتلى وجرحى في قصف عشوائي لميليشيات الوفاق بطرابلس

قصفت ميليشيات تابعة للوفاق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس، بشكل عشوائي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة، وذلك حسبما أفاد المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي. وأضاف بيان المركز الإعلامي أن "أبواق تنظيم الإخوان الارهابي سارعت بفبركة الاخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتي يسعون من خلالها للتظليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
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