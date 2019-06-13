حر وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم (بيان بالدرجات)

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ ص

الطقس

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 23 35شبين الكوم 23 34طنطا 22 33دمنهور 22 30الإسكندرية 21 28بلطيم 22 28مطروح 20 28السلوم 20 30سيوة 20 38بورسعيد 23 28دمياط 23 26الزقازيق 23 34الإسماعيلية 21 35السويس 21 34العريش 20 29رفح 20 29رأس سدر 24 34نخل 18 34نويبع 25 32طابا 21

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 23 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 22 30

الإسكندرية 21 28

بلطيم 22 28

مطروح 20 28

السلوم 20 30

سيوة 20 38

بورسعيد 23 28

دمياط 23 26

الزقازيق 23 34

الإسماعيلية 21 35

السويس 21 34

العريش 20 29

رفح 20 29

رأس سدر 24 34

نخل 18 34

نويبع 25 32

طابا 21 31

كاترين 18 28

الطور 26 37

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 24 35

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36

المنيا 24 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 25 39

الأقصر 25 40

أسوان 26 40

أبو سمبل 26 40

الوادي الجديد 23 41

شلاتين 24 35

أبو رماد 24 34

حلايب 25 33

رأس حدربة 25 32





