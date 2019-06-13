جريمة

«اقتحام الحدود وشبكة شيما» أبرز محاكمات الخميس

تحقيقات أحداث مسجد الفتح نسبت للمتهمين تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة
تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص
محاكمة مرسي- أرشيفية
محاكمة مرسي- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد أبرزها فى السطور التالية، ويتقدمها، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتى إعادة المحاكمة بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
نسبت التحقيقات للمتهمين قيامهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا أفعالا تؤدي
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زحام-مرورى (3)

تصادم وكثافات متوسطة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة، والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
المضبوطات 1

إحباط تهريب 9000 طربة حشيش داخل حاويتي تفاح ببورسعيد

تمكن رجال جمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش وأقراص الكيبتاجون المخدر الممنوع استيراده أو تصديره أوحيازته طبقا للقانون. كانت معلومات قد وردت إلى رجال الجمارك بشأن وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاويتين رقمى MNBU0174069 وMNBU3812819، القادمتين من سوريا، على الباخرة فيدر، ومشمولهما مستنديا ثمار تفاح، إذ كانتا متجهتين لميناء دمياط، وعقب ضبط حاويتين لنفس الشركة بميناء دمياط، تم تعديل وجهة الحاويتين من ميناء دمياط إلى ميناء شرق بورسعيد على باخرة فيدر.
استلام-جثامين-ضحايا-الحادث (6)

خروج جثامين ضحايا «الأوتوستراد» من مستشفى حلوان (صور)

في مشهد مأساوي خرجت جميع جثامين ضحايا حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان فيما خرجت أول حالة وفاة من المستشفى، مساء الأربعاء، بعد مرور 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
استمرار-انتظار-الأهالي-لاستلام-جثامين-زويهم

خروج أول حالة وفاة بـ«الأوتوستراد» من مستشفى حلوان

تأخر خروج أول حالة وفاة في حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
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محكمة-النقض

«طعن مسجد الفتح وخلية حلوان» أبرز محاكمات الاثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة النقض، للطعون المقدمة من المحكوم عليهم حضوريا بالسجن المشدد، في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمتهمون فيها بحرق سيارة شرطة والتجمهر، إذ كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد آخر بالسجن 5 سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.
محمد-مرسي (4)

تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
محمد-مرسي (1)

«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
هشام-بركات

«اقتحام الحدود وبيت المقدس» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بقائمة حافلة بالمحطات المهمة والمعروفة إعلاميا، تتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
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