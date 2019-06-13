«اقتحام الحدود وشبكة شيما» أبرز محاكمات الخميس

تحقيقات أحداث مسجد الفتح نسبت للمتهمين تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد أبرزها فى السطور التالية، ويتقدمها، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتى إعادة المحاكمة بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

نسبت التحقيقات للمتهمين قيامهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا أفعالا تؤدي

نسبت التحقيقات للمتهمين قيامهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.

أحداث مسجد الفتح

تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

شيما

تبدأ محكمة جنح العجوزة، نظر أولى جلسات محاكمة المطربة "شيما" المعروفة إعلاميًا بـ"بطلة كليب عندي ظروف" و12 متهمة أخرى، لاتهامهن في قضية تسهيل وممارسة الدعارة وجلب مخدرات من الخارج في كافيه شهير بالمهندسين، وهى القضية التى تم تصنيفها كجريمة استغلال واتجار بالبشر.

كانت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام للنيابات، أمرت بحبس المتهمين، وسرعة ضبط وإحضار صاحب الكافيه "أ. م" بعدما تبين هروبه، واستعجال التحريات التكميلية عن القضية.

«شيما».. حبسها كليب سونة ووقعت في فخ الاتجار بالبشر

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول صاحب الكافيه "أ.م"، يقوم بجلب مخدر "الهيروين والأيس والكريستال والترامادول" عن طريق 4 أفراد آخرين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، ومن ثم يقوم هو وشقيقه بتسليمها للعاملين بالكافيه لتوزيعها على العملاء، كما تبين أن الفتيات على اتصال بالقوادين، والاتفاق معهم على ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

طعن خلية إمبابة

تنظر محكمة النقض اليوم طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة"، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.





وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت فى مارس 2018، بالإعدام لـ 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ 5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».



وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربون، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.