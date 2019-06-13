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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
أموال
أموال
يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.5 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه لأجل182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، الفترة من يناير إلى مارس 2018- 2019. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018- 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة
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دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 13 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1336 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

3 عوامل تدفع البنوك المركزية لشراء الذهب بكثرة

تتجه البنوك المركزية حول العالم لشراء كميات كبيرة من الذهب بمعدل لا مثيل له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تجنبا للمخاطر الاقتصادية العالمية، والتي تشمل اشتعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن توقعات انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويهدف شراء الذهب والاحتفاظ به إلى تنويع الاحتياطات وتقليص الأخطار، سياسية كانت أم اقتصادية أم مالية، فضلا عن التحوط من أخطار أسعار صرف العملات واضطرابها.
بورصة

1.2 مليار جنيه خسائر للبورصة في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.89 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14158.11 نقطة بينما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل لمستوى 606.42 نقطة وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547.75 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه من خلال التداول على 160.85 مليون سهم.
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أسعار-الفائدة (2)

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.250 مليار جنيه لأجل 182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه جنيه لأجل 364 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
فلوس

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.250 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17.5 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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