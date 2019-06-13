تصادم وكثافات متوسطة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص

كثافات مرورية

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة، والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.

ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور الشهيد، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من مدينة نصر في اتجاه التجمع والقاهرة الجديدة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. خروج جثامين ضحايا «الأتوستراد» من مستشفى حلوان (صور) وسيطرت كثافات مرورية