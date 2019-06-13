جريمة

تصادم وكثافات متوسطة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة، والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور الشهيد، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من مدينة نصر في اتجاه التجمع والقاهرة الجديدة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. خروج جثامين ضحايا «الأتوستراد» من مستشفى حلوان (صور) وسيطرت كثافات مرورية
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محمد-مرسي (1)

«اقتحام الحدود وشبكة شيما» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد أبرزها فى السطور التالية، ويتقدمها، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتى إعادة المحاكمة بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
المضبوطات 1

إحباط تهريب 9000 طربة حشيش داخل حاويتي تفاح ببورسعيد

تمكن رجال جمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش وأقراص الكيبتاجون المخدر الممنوع استيراده أو تصديره أوحيازته طبقا للقانون. كانت معلومات قد وردت إلى رجال الجمارك بشأن وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاويتين رقمى MNBU0174069 وMNBU3812819، القادمتين من سوريا، على الباخرة فيدر، ومشمولهما مستنديا ثمار تفاح، إذ كانتا متجهتين لميناء دمياط، وعقب ضبط حاويتين لنفس الشركة بميناء دمياط، تم تعديل وجهة الحاويتين من ميناء دمياط إلى ميناء شرق بورسعيد على باخرة فيدر.
استلام-جثامين-ضحايا-الحادث (6)

خروج جثامين ضحايا «الأوتوستراد» من مستشفى حلوان (صور)

في مشهد مأساوي خرجت جميع جثامين ضحايا حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان فيما خرجت أول حالة وفاة من المستشفى، مساء الأربعاء، بعد مرور 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
استمرار-انتظار-الأهالي-لاستلام-جثامين-زويهم

خروج أول حالة وفاة بـ«الأوتوستراد» من مستشفى حلوان

تأخر خروج أول حالة وفاة في حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
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حادث-الأوتستراد‎ (2)

رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعاافات اللازمة.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 3 أشخاص في حادثين مروريين صباح اليوم

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى، صباح اليوم الأحد، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور أعلى الطريق، كما تسببت السرعة الزائدة فى حادث مروري ثان، شهدته مدينة نصر بالقاهرة، إذ أصيب مواطن صدمته سيارة مسرعة في أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، و تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادثين وتيسير حركة المرور.
حادث-تصادم سيارات

إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.
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