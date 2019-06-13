سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضًا جنوب قطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص
قصف غزة - أرشيفية
قصف غزة - أرشيفية
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أرضا زراعية جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أغارات على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن إصابات. يأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض "القبة الحديدية" صاروخاً اطلق الليلة الماضية من قطاع غزة على "اشكول". وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في "اشكول" وتمكنت القبة الحديدة بعدها من اعتراض الصاروخ. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت إغلاق بحر قطاع غزة، ومنعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر تحت حجج واهية.
وقال مركز حقوقي إسرائيلي، إن إسرائيل استهدفت عمدًا، مبان سكنيّة في قطاع غزة، وقتلت 13 مدنيًا، من بينهم قاصران مطلع شهر مايو.وأوضح مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس الأربعاء، أن عمليات القصف التي أدت إلى مقتل مدنيين وقعت في الفترة ما بين الثالث والسادس من مايو،
اقرأ المزيد
طرابلس

غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في طرابلس

تشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، قصفا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، تسمع أصواته في كل أنحاء المدينة، فى تصعيد لافت منذ الصباح الباكر. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني القصف بالأسلحة الثقيلة، منذ ساعات الصباح الأولى، في محاور القتال الرئيسة، وهي: المطار الدولي وعين زارة ووادي الربيع. وتضرب قوات حكومة الوفاق بالمدفعية من مواقعها في طريق المطار باتجاه مطار طرابلس الدولي، حيث تستميت منذ أيام في محاولة اقتحامه واستعادته من سيطرة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
علي غديري

مصدر بالجزائر: اعتقال المرشح الرئاسي علي غديري

قال مصدر مقرب من المرشح الرئاسي الجزائري علي غديري، إن الأخير تم إيقافه والقبض عليه، مساء الأربعاء، من قِبَل جهة أمنية، لافتا إلى عدم علمه بالجهه التي اعتقلت المشرح الرئاسي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن الاعتقال وقع الساعة السابعة من مساء الأربعاء، وتم القبض عليه في بيته من قبل أعوان أمن، ولأسباب مجهولة. يذكر أن علي غديري كان من بين أوائل الشخصيات التي أعلنت خوضها سباق الانتخابات الرئاسية فى الجزائر لعام 2019 في مواجهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم.. تولى الملك فهد حكم السعودية

في مثل هذا اليوم 13 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1982: الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز ويصبح الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1957: جلاء القوات البريطانية عن الأردن. وفي عام 1325: الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مدينة طنجة مسقط رأسه متجها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
خالد-بن-سلمان (2)

خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم وصرامة

علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، على استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها، واستمرارها في جرائمها التى أكد أنها خارجة عن القانون وبعيدة عن الأخلاق. وقال بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل».
اقرأ المزيد من الأخبار
الانتخابات الإسرائيلية

كيف تحاول فلسطين التأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟

منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، أجرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية محادثات مع رؤساء البلديات والنشطاء السياسيين من عرب الداخل لاستكشاف إمكانية التعاون معهم. حيث تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز التعاون السياسي اليهودي العربي في إسرائيل، إما عن طريق إقامة حزب جديد أو عن طريق دعم حزب "ميرتس" اليساري. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتواصل في الأشهر الأخيرة مع رؤساء الأحزاب العربية الإسرائيلية، بسبب عدم رضا رام الله عن قرارهم بتفكيك القائمة المشتركة التي شاركوا فيها في انتخابات عام 2015.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
أحمد-خالد-توفيق

حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الكاتب أحمد خالد توفيق

في مثل هذا اليوم 10 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1826: قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات تمثل درة تاج القوات العثمانية في العصر الذهبي لها. في عام 1963: الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.
ديفيد-فريدمان

انقسام أمريكي حول ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

منذ عام 1947، وحتى أيامنا هذه، بنت إسرائيل دولتها على عمليات الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعتها، هذه الخطوات غالبا ما كانت تحظى بدعم دولي بوجه عام وأمريكي بشكل خاص، والآن، أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة سترحب بخطة إسرائيل التي أعلنت عنها في وقت سابق، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مما أغضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org