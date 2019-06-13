طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أرضًا جنوب قطاع غزة
تحرير:أ.ش.أ
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص
قصف غزة - أرشيفية
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أرضا زراعية جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أغارات على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن إصابات. يأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض "القبة الحديدية" صاروخاً اطلق الليلة الماضية من قطاع غزة على "اشكول". وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في "اشكول" وتمكنت القبة الحديدة بعدها من اعتراض الصاروخ. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت إغلاق بحر قطاع غزة، ومنعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر تحت حجج واهية.
وقال مركز حقوقي إسرائيلي، إن إسرائيل استهدفت عمدًا، مبان سكنيّة في قطاع غزة، وقتلت 13 مدنيًا، من بينهم قاصران مطلع شهر مايو.وأوضح مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس الأربعاء، أن عمليات القصف التي أدت إلى مقتل مدنيين وقعت في الفترة ما بين الثالث والسادس من مايو،
وقال مركز حقوقي إسرائيلي، إن إسرائيل استهدفت عمدًا، مبان سكنيّة في قطاع غزة، وقتلت 13 مدنيًا، من بينهم قاصران مطلع شهر مايو.
وأوضح مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس الأربعاء، أن عمليات القصف التي أدت إلى مقتل مدنيين وقعت في الفترة ما بين الثالث والسادس من مايو، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف: "كان مقتل هؤلاء نتيجة متوقّعة سلفًا لسياسة استهداف منازل السكّان المخالفة للقانون والأخلاق التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزّة".
وأشار "بتسيلم" إلى أن إسرائيل قصفت من الجوّ بالصّواريخ والقذائف المدفعية أكثر من 350 موقعًا فأصابت 153 شخصًا وقتلت 25 من بينهم 13 لم يشاركوا في القتال، ولم يكونوا منتمين إلى أيّ من الأذرع العسكريّة.