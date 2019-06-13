تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

تحرير:أسماء فتحى ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الليمون

شهدت أسعار الليمون استقرارا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار الليمون بأسواق الجملة: سجل متوسط سعر الليمون البلدى بسوق الجملة صباح اليوم الأربعاء نحو 60 لـ 70 جنيها للكيلو. أسعار الليمون بسوق التجزئة اليوم: ليمون درجة أولى: سجل نحو 85 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثانية: 65 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثالثة: سجل نحو 45 جنيها للكيلو. اقرأ أيضا: الفلاحين: