جريمة

العثور على جثة متسولة نجلها مختل عقليا بدار السلام

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص
جريمة قتل - أرشيفية
جريمة قتل - أرشيفية
يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض مقتل مسنة، تستجدى من المواطنين "متسولة"، بعد عثور الأهالي عليها مقتولة داخل شقتها فى دار السلام، وفور اكتشاف الأهالي للواقعة، بادروا بإخطار الشرطة، وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، استعدادا لتشريح الجثة للتحقق من سبب الوفاة ووضع تصور لتوقيت وكيفية حدوثها، بينما يتابع رجال الأمن جهودهم للتحرى عن آخر المترددين على مسكن المجني عليها، والتفتيش عن مشاهدات يمكن أن تساعد فى كشف غموض الجريمة.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي بشارع عبد القادر، بمنطقة المطبعة بدائرة القسم، مفاده العثور على سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص عثر رجال الأمن على جثة المدعوة "ع. ش"، 63 سنة، مسجاة على الأرض، وترتدي ملابسها بالكامل وبجسدها إصابات ظاهرية. اقرأ أيضًا: بقع دماء تثير
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