رويترز: استهداف ناقلة نفط في خليج عمان بـ«طوربيد»

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

ناقلة نفط - أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء "رويترز" أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، صباح اليوم الخميس. ونقلت "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن ما قالته على لسان مصادر لم تحددها، إن طوربيدًا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات. وأوضحت أنه "لم يتسنَّ الحصول على تعليق من الشركة". وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف المركز: "تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها عن الأمر حاليا". من جانبها، نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة، أنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وأن أفراد الطاقم بخير. وأضافت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا