جريمة

اعتادا تعذيبها.. حبس أم وزوجها قتلا طفلتها ببولاق

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
تعذيب طفلة- تعبيرية
تعذيب طفلة- تعبيرية
أمرت النيابة العامة، بحبس "م.ع"، عامل يبلغ من العمر 30 عاما، وزوجته "أ. ر"، لاتهام الأول بقتل نجلة الثانية، عن طريق تعذيبها وتكرار التعدي عليها بالضرب، بما أصاب الطفلة بحالة نفسية سيئة ورعب شديد، جعلها تتبول على نفسها لا إراديًا، وفى آخر مرة عاقبها زوج أمها على ذلك وأمعن فى ضربها حتى فارقت الحياة، فيما اشتركت معه الأم فى محاولة طمس معالم الجريمة، وتصوير الواقعة على أنها وفاة طبيعية جراء سقوط الطفلة من على سلم المنزل، لكن آثار التعذيب كانت جلية أمام الأطباء على جسد الطفلة بما كشف تفاصيل الجريمة الجنائية.
أشارت التحقيقات إلى انفصال الأم عن زوجها الأول، والد الطفلة المجني عليها "ن.م" البالغة من العمر 4 سنوات، وعقب الانفصال بفترة تزوجت الأم من العامل المتهم، والذى اعتاد -حسب التحقيقات- التعدي على الطفلة بالتعذيب والضرب. وتبين من أقوال المتهمين خروج الأم لقضاء بعض احتياجات المنزل، وفى تلك الأثناء تبولت
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إصابة 10 أشخاص في تصادم «توكتوكين» ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف بالقرب من الشبان المسلمين، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف بالقرب من نادي الشبان المسلمين. ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة.
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3 سنوات في الظلام.. قصة صديق خائن ودهاء قاصر

لم يتردد الأب في استقبال صديقه بمنزله بل وإلقاء السلام على أسرته، لا سيما ابنته القاصر التي لم تتعدَّ الخامسة عشرة من عمرها -آنذاك- دون أن يدري بما تخبئ له الأيام من طعنة بخنجر مسموم سيتلقاها في ظهره من رفيق دربه وجليسه الدائم على المقهى بعد ثلاث سنوات من الغش والخداع فقدَ معها أعز ما يملك "شرف ابنته" حتى استيقظ على كابوس مفزع ودَّ لو انشقت الأرض وابتلعته دون رجعة خشية العار الذي ألحقه به صديقه في أحداث أشبه بعالم الدراما المتلفزة البعيدة عن الواقع الذي نعيشه.
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العثور على جثة متسولة نجلها مختل عقليا بدار السلام

يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض مقتل مسنة، تستجدى من المواطنين "متسولة"، بعد عثور الأهالي عليها مقتولة داخل شقتها فى دار السلام، وفور اكتشاف الأهالي للواقعة، بادروا بإخطار الشرطة، وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، استعدادا لتشريح الجثة للتحقق من سبب الوفاة ووضع تصور لتوقيت وكيفية حدوثها، بينما يتابع رجال الأمن جهودهم للتحرى عن آخر المترددين على مسكن المجني عليها، والتفتيش عن مشاهدات يمكن أن تساعد فى كشف غموض الجريمة.
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تصادم وكثافات متوسطة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة، والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
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سلف ودين.. ذبح طليقته لسرقتها إيصالات أمانة بتوقيعه

مأساة أسرية مركبة، قوامها مطلقين كلاهما له سجل جنائي بسوابق ضرب وتعد على آخرين، وحينما لم تستقم حياتهما انفصلا، لكن الكيد والخلافات بينهما استمرت فى المحاكم لفترات طويلة، إذ تبين أن الزوج اشترى سيارة أجرة، وسدد أقساطها، وأخذ إيصالات أمانة على بياض كان حررها على نفسه خلال سداد ثمن السيارة، لكنه فوجئ بمطلقته سرقت تلك الإيصالات، وبدأت فى مقاضاته باستخدامها أمام المحكمة، وهو ما دفعه لمعاتبتها، فنشبت مشاجرة بينهما نحر خلالها عنقها بسكين، لكن إصابتها لم تودِ بحياتها حتى الآن، فيما تم ضبط الزوج.
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«الخال مش والد».. ذبح ابن أخته بسبب كلب في الوراق

تحولت مشادة بين طالب جامعي وخاله إلى جريمة قتل، راح ضحيتها الأول، إذ جلب الطالب كلبًا رغب فى الاحتفاظ به بالعقار محل سكن خاله، لكن الأخير رفض، مما تسبب فى نشوب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها الخال بطعن نجل شقيقته بطعنات غائرة فى الرقبة والصدر، مما تسبب فى مصرع المجني عليه على الفور، وذلك فى شارع إبراهيم الدسوقى، المتفرع من شارع أولاد أبو سعدة بمنطقة الوراق، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
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شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
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كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
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