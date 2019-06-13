رياضة

صورة جديدة لرمضان صبحي بعد استبعاده من أمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
نشر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أثناء قضائه إجازته السنوية، عقب توقف مسابقة الدوري الممتاز لحين انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام بمصر 21 يونيو الجاري على أن تنتهي 19 يوليو، حيث تم استبعاده من قائمة الفراعنة، بقرار من المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري. وتنتهى إعارة رمضان صبحي نجم هدرسفيلد مع الأهلي يوم 30 يونيو الجاري، ولكن المارد الأحمر يسعى لشرائه بشكل نهائي من ناديه الانجليزي خاصة في ظل تألقه مع الفريق وحاجة المارد الأحمر له.
وكان نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم الأهلي، قد أكد في تصريحات سابقة له أن رمضان صبحي يرغب في الاستمرار مع فريق النادي الأهلي، ولكن النادي الإنجليزي يرغب في عودته أول يوليو. وأكد أن رمضان صبحي كان له دور كبير مع النادي الأهلي منذ عودته من الإعارة، وقدم أداء متميزا خلال المباريات التي شارك فيها،
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مفاجآت في تشكيل منتخب الفراعنة ضد تنزانيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على التشكيل الذي سيخوض به، أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كلًا من زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية، في المقابل جاء المنتخب التنزانى ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر، كينيا والسنغال.
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مواجهة سهلة لصلاح بالجولة الأولى في البريميرليج

أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
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تعرف على سبب استبعاد محمد صلاح من ودية تنزانيا

استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، لتجربة بعض الوجوه الجديدة من المنضمين للمنتخب، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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رمضان-صبحى

نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
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صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
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الأهلي يفاوض هدرسفيلد للتعاقد مع رمضان صبحي نهائيًا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدء المفاوضات مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "تواصلنا مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي نهائيًا، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار بالفريق خلال الفترة المُقبلة، ذلك شجعنا على الدخول في التفاوض مع مسؤولي الفريق الإنجليزي ونبحث مع إدارة الفريق كيفية الحصول على خدماته والسعر النهائي".
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الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
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