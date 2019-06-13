صورة جديدة لرمضان صبحي بعد استبعاده من أمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

رمضان صبحي

نشر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أثناء قضائه إجازته السنوية، عقب توقف مسابقة الدوري الممتاز لحين انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام بمصر 21 يونيو الجاري على أن تنتهي 19 يوليو، حيث تم استبعاده من قائمة الفراعنة، بقرار من المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري. وتنتهى إعارة رمضان صبحي نجم هدرسفيلد مع الأهلي يوم 30 يونيو الجاري، ولكن المارد الأحمر يسعى لشرائه بشكل نهائي من ناديه الانجليزي خاصة في ظل تألقه مع الفريق وحاجة المارد الأحمر له.

وكان نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم الأهلي، قد أكد في تصريحات سابقة له أن رمضان صبحي يرغب في الاستمرار مع فريق النادي الأهلي، ولكن النادي الإنجليزي يرغب في عودته أول يوليو. وأكد أن رمضان صبحي كان له دور كبير مع النادي الأهلي منذ عودته من الإعارة، وقدم أداء متميزا خلال المباريات التي شارك فيها،