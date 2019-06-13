الأسطول الخامس الأمريكي: نحن على علم بحادث خليج عمان
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
انفجار ناقلة نفط - أرشيفية
أكد الأسطول الخامس الأأمريكي الذي تستضيفه البحرين، تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان، معلقا: "نحن على علم وتلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا“.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية.
ونقلت "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن ما قالته على لسان مصادر لم تحددها، إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
ونقلت
ونقلت "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن ما قالته على لسان مصادر لم تحددها، إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
ونقلت "رويترز" أيضا، عن 4 مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وأن أفراد الطاقم بخير.
وأضافت المصادر، أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.
ويأتي الحادث بعد أسابيع من تعرض 4 سفن، منها ناقلتا نفط سعوديتان، لأعمال تخريب، في عملية قالت الولايات المتحدة إنها هجوم إيراني تم باستخدام ألغام بحرية، وقد نفت إيران هذا الاتهام.