الأسطول الخامس الأمريكي: نحن على علم بحادث خليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

انفجار ناقلة نفط - أرشيفية

أكد الأسطول الخامس الأأمريكي الذي تستضيفه البحرين، تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان، معلقا: "نحن على علم وتلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا“. ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم. وذكرت وكالة "رويترز"، أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية.

ونقلت "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن ما قالته على لسان مصادر لم تحددها، إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات. وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني. ونقلت