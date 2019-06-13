منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

منتخب مصر

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.

وتعد مواجهة اليوم هي التجربة الودية الأولى لمنتخب الفراعنة، خلال المعسكر الحالي، الذي يختتم بمواجهة منتخب غينيا يوم الأحد المقبل، قبل أن يشارك في افتتاح بطولة أمم إفريقيا، بمواجهة زيمبابوي، يوم 21 يونيو، على ملعب استاد القاهرة الدولي. وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة لدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير