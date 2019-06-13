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انتشال قبطان وطاقم ناقلة تعرضت لهجوم بخليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
أرشيفية
أرشيفية
ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في بحر العرب، ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما. وأضافت "رويتز"، أن أحد أفراد طاقم الناقلة تعرض لإصابة طفيفة والهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأوضحت أن إحدى السفينتين كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة. من جانب آخر، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن البحرية الأمريكية قولها إن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار شديدة بسبب الهجوم.
ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير. سفينة تنتشل قبطان وطاقم الناقلة "كوكوكا كاريدجس" التي تعرضت لهجوم في خليج عمان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) 13 يونيو 2019 وأوضحت "رويترز"،
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تميمة-امم -افريقيا

بـ700 جنيه.. إريال ديجيتال لنقل مباريات أمم إفريقيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، حيث تقام على 6 ملاعب مصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، إلا أن الجماهير تجد أزمة في مشاهدة المباريات نظرا لتشفيرها عبر القمر الصناعي نايلسات وإنتاج قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، سعر الإريال الديجيتال الناقل لمباريات بطولة الأمم الإفريقية وأماكن بيعه. وقال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم بيع الاريال الديجيتال في منطقة باب اللوق وفي منافذ الهيئة الوطنية للإعلام.
طقس (3)

حر وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
تيسير النجار - رئيس الهيئة العامة للاجئين السوريين

رئيس الهيئة السورية للاجئين بمصر يبكي على الهواء

دخل المهندس تيسير النجار، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، فى نوبة بكاء على الهواء، تأثرا بما حدث للسوريين اللاجئين فى مختلف الدول. وقال النجار، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يعرض عبر فضائية «ON E»: «تذكرت مقولة من خرج من داره قل مقداره»، لتقاطعه المطربة وعد بحرى، التى حلت ضيفة بذات الحلقة: «لا الحمد لله زاد مقدارنا بمصر». ورد النجار: «مقدارنا محفوظ وبعرف إن إحنا بين أهلنا وناسنا، وهذا ليس غريبا على الشعب المصرى، فعلا كان أحسن عطف كان من الشعب المصرى».
مظاهرات-في-السودان (2)

أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان

عينت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقا، بحسب "العربية. نت". ودونالد بوث، دبلوماسي أمريكي سابق ملم بالشؤون الإفريقية، إذ كان سفيرًا في دول إفريقية منها (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، وخلال مهمته السابقة، زار بوث الخرطوم مرارًا وعمل على تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وقال مورجن أورتيجوس متحدثا باسم الخارجية الأمريكية: إن الموفد سيحاول التوصل "إلى حل سياسي وسلمي" للأزمة السودانية.
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ناقلة-بترول

رويترز: استهداف ناقلة نفط في خليج عمان بـ«طوربيد»

ذكرت وكالة الأنباء "رويترز" أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، صباح اليوم الخميس. ونقلت "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن ما قالته على لسان مصادر لم تحددها، إن طوربيدًا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات. وأوضحت أنه "لم يتسنَّ الحصول على تعليق من الشركة". وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
نمو-اقتصاد

كيف تغيرت نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري في 6 سنوات؟

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تغير نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري، على مدار السنوات الست الماضية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر عام 2016، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أبرزها: "وكالة أنباء بلومبرج، ووكالة أنباء رويترز، وجريدة فايننشال تايمز". وأعد المركز الإعلامي مقارنة بين رؤية وكالات الأنباء العالمية للاقتصاد المصري في عامي 2013 و2014، ورؤيتها في السنوات التالية للإصلاح الاقتصادي، فيما يلي:
ناقلة-بترول

تخريب سفن الخليج.. الإمارات تتهم «دولة» بعد تحقيق ثلاثي

أبلغت الإمارات العربية المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، بأن الهجمات التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها يوم 12 مايو الماضي تحمل بصمات عملية معقدة ومنسقة تقف وراءها دولة على الأرجح. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم، أن وثيقة الإفادة التي قدمتها "الإمارات والسعودية والنرويج" إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لم تتطرق الدول الثلاث إلى الجهة التي تعتقد أنها تقف وراء الهجمات ولم تذكر إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة عنها.
أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان للوساطة

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور العاصمة السودانية للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وأبلغ المصدر "رويترز" أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من حركة إعلان قوى الحرية والتغيير المعارضة خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا. وقرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين.
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