انتشال قبطان وطاقم ناقلة تعرضت لهجوم بخليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

أرشيفية

ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في بحر العرب، ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما. وأضافت "رويتز"، أن أحد أفراد طاقم الناقلة تعرض لإصابة طفيفة والهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأوضحت أن إحدى السفينتين كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة. من جانب آخر، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن البحرية الأمريكية قولها إن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار شديدة بسبب الهجوم.

ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير. سفينة تنتشل قبطان وطاقم الناقلة "كوكوكا كاريدجس" التي تعرضت لهجوم في خليج عمان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) 13 يونيو 2019 وأوضحت "رويترز"،