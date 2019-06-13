بـ700 جنيه.. إريال ديجيتال لنقل مباريات أمم إفريقيا

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

أمم إفريقيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، حيث تقام على 6 ملاعب مصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، إلا أن الجماهير تجد أزمة في مشاهدة المباريات نظرا لتشفيرها عبر القمر الصناعي نايلسات وإنتاج قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، سعر الإريال الديجيتال الناقل لمباريات بطولة الأمم الإفريقية وأماكن بيعه. وقال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم بيع الاريال الديجيتال في منطقة باب اللوق وفي منافذ الهيئة الوطنية للإعلام.

واقترح أبو عميرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن يتم بيعه في مراكز الإرسال المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن سعر الأريال الديجيتال يتراوح بين 400 وحتى 700 جنيه.ونستعرض لكم القنوات المجانية الناقلة للبطولة:• تردد قناة بين سبورت