سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بـ700 جنيه.. إريال ديجيتال لنقل مباريات أمم إفريقيا

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
أمم إفريقيا
أمم إفريقيا
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، حيث تقام على 6 ملاعب مصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، إلا أن الجماهير تجد أزمة في مشاهدة المباريات نظرا لتشفيرها عبر القمر الصناعي نايلسات وإنتاج قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، سعر الإريال الديجيتال الناقل لمباريات بطولة الأمم الإفريقية وأماكن بيعه. وقال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم بيع الاريال الديجيتال في منطقة باب اللوق وفي منافذ الهيئة الوطنية للإعلام.
واقترح أبو عميرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن يتم بيعه في مراكز الإرسال المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن سعر الأريال الديجيتال يتراوح بين 400 وحتى 700 جنيه.ونستعرض لكم القنوات المجانية الناقلة للبطولة:• تردد قناة بين سبورت
اقرأ المزيد
انفجار-ناقلات-نفط (4)

انتشال قبطان وطاقم ناقلة تعرضت لهجوم بخليج عمان

ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في بحر العرب، ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما. وأضافت "رويتز"، أن أحد أفراد طاقم الناقلة تعرض لإصابة طفيفة والهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأوضحت أن إحدى السفينتين كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة. من جانب آخر، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن البحرية الأمريكية قولها إن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار شديدة بسبب الهجوم.
طقس (3)

حر وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
تيسير النجار - رئيس الهيئة العامة للاجئين السوريين

رئيس الهيئة السورية للاجئين بمصر يبكي على الهواء

دخل المهندس تيسير النجار، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، فى نوبة بكاء على الهواء، تأثرا بما حدث للسوريين اللاجئين فى مختلف الدول. وقال النجار، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يعرض عبر فضائية «ON E»: «تذكرت مقولة من خرج من داره قل مقداره»، لتقاطعه المطربة وعد بحرى، التى حلت ضيفة بذات الحلقة: «لا الحمد لله زاد مقدارنا بمصر». ورد النجار: «مقدارنا محفوظ وبعرف إن إحنا بين أهلنا وناسنا، وهذا ليس غريبا على الشعب المصرى، فعلا كان أحسن عطف كان من الشعب المصرى».
مظاهرات-في-السودان (2)

أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان

عينت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقا، بحسب "العربية. نت". ودونالد بوث، دبلوماسي أمريكي سابق ملم بالشؤون الإفريقية، إذ كان سفيرًا في دول إفريقية منها (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، وخلال مهمته السابقة، زار بوث الخرطوم مرارًا وعمل على تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وقال مورجن أورتيجوس متحدثا باسم الخارجية الأمريكية: إن الموفد سيحاول التوصل "إلى حل سياسي وسلمي" للأزمة السودانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي-فى-اجتماع-امني-لاستعدادات-أمم أفريقيا-

السيسي في اجتماع أمني لاستعدادات أمم إفريقيا

في الاتحادية وعلى مستوى أمني عالٍ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الجاري.
الطيران-ينهي-استعدادته-لاستضافة-كأس-الأمم (3)

الطيران تنهي استعداداتها لاستضافة كأس الأمم

من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة كل الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، التى ستقام خلال شهر يونيو الحالي، وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها، للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.
تميمة-امم -افريقيا

شاشات لمراقبي الثانوية بالإسكندرية لمتابعة كان 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تجهيز الاستراحات الخاصة لرؤساء اللجان بما يليق لتصبح أماكن إعاشة جيدة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق، غدا السبت، وأعلن مصطفى العجمي مدير المديرية، عن تخصيص 23 استراحة بجميع الإدارات، متوفر بها مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفرش اللازم والتليفزيونات، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية 2019.
محمد-صلاح‎ (1)

صلاح يلغي زيارته لأطفال مستشفى المنصورة

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، عن اعتذار نجم كرة القدم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، عن زيارته للمستشفى، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من والد اللاعب يعتذر فيه عن الحضور بعد ما تعرض له من تزاحم أمام منزله بمسقط رأسه وملاحقات من الجمهور، تحد من قدرته على التحرك وفق خطته المسبقة. ووجه الرفاعي، رسالة لأطفال المستشفى، عبر موقع "فيسبوك"، قال فيها: "اعتذر للأطفال الذين حملوني أمانة تبليغه بأنهم يريدون إتمام زيارته قريبا، واضح إن تنظيم هذه الزيارة سيكون صعب".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org