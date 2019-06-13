3 سنوات في الظلام.. قصة صديق خائن ودهاء قاصر

لم يدرِ والد «دلال» بأن استضافته لصديقه ورفيق دربه في منزله ستنتهي بفضيحة وعار سيظل يلاحقه طيلة حياته بعد اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينه وبين ابنته طوال 3 سنوات

تحرير:محمد الشاملي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

علاقة غير شرعية - تعبيرية

لم يتردد الأب في استقبال صديقه بمنزله بل وإلقاء السلام على أسرته، لا سيما ابنته القاصر التي لم تتعدَّ الخامسة عشرة من عمرها -آنذاك- دون أن يدري بما تخبئ له الأيام من طعنة بخنجر مسموم سيتلقاها في ظهره من رفيق دربه وجليسه الدائم على المقهى بعد ثلاث سنوات من الغش والخداع فقدَ معها أعز ما يملك "شرف ابنته" حتى استيقظ على كابوس مفزع ودَّ لو انشقت الأرض وابتلعته دون رجعة خشية العار الذي ألحقه به صديقه في أحداث أشبه بعالم الدراما المتلفزة البعيدة عن الواقع الذي نعيشه.

منذ الوهلة الأولى التي وقعت عينه فيها على ابنة صديقه، لم يعاملها كطفلة لم تكمل عقدها الثاني بعد، فكان يتقرب إليها مستغلا تردده على منزل والدها، لكن المفاجأة الكبرى كانت إعجاب ذات الـ15 ربيعا بصديق والدها فكانت تتلهف لقدومه إلى المسكن لتبادل الحديث معه. بوتيرة سريعة توطدت العلاقة بين "دلال" وصديق والدها،