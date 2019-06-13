جريمة

3 سنوات في الظلام.. قصة صديق خائن ودهاء قاصر

لم يدرِ والد «دلال» بأن استضافته لصديقه ورفيق دربه في منزله ستنتهي بفضيحة وعار سيظل يلاحقه طيلة حياته بعد اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينه وبين ابنته طوال 3 سنوات
تحرير:محمد الشاملي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
علاقة غير شرعية - تعبيرية
علاقة غير شرعية - تعبيرية
لم يتردد الأب في استقبال صديقه بمنزله بل وإلقاء السلام على أسرته، لا سيما ابنته القاصر التي لم تتعدَّ الخامسة عشرة من عمرها -آنذاك- دون أن يدري بما تخبئ له الأيام من طعنة بخنجر مسموم سيتلقاها في ظهره من رفيق دربه وجليسه الدائم على المقهى بعد ثلاث سنوات من الغش والخداع فقدَ معها أعز ما يملك "شرف ابنته" حتى استيقظ على كابوس مفزع ودَّ لو انشقت الأرض وابتلعته دون رجعة خشية العار الذي ألحقه به صديقه في أحداث أشبه بعالم الدراما المتلفزة البعيدة عن الواقع الذي نعيشه.
منذ الوهلة الأولى التي وقعت عينه فيها على ابنة صديقه، لم يعاملها كطفلة لم تكمل عقدها الثاني بعد، فكان يتقرب إليها مستغلا تردده على منزل والدها، لكن المفاجأة الكبرى كانت إعجاب ذات الـ15 ربيعا بصديق والدها فكانت تتلهف لقدومه إلى المسكن لتبادل الحديث معه. بوتيرة سريعة توطدت العلاقة بين "دلال" وصديق والدها،
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حادثة-توك-توك

إصابة 10 أشخاص في تصادم «توكتوكين» ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف بالقرب من الشبان المسلمين، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف بالقرب من نادي الشبان المسلمين. ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة.
طفل-مقتول-جثة-قتل

اعتادا تعذيبها.. حبس أم وزوجها قتلا طفلتها ببولاق

أمرت النيابة العامة، بحبس "م.ع"، عامل يبلغ من العمر 30 عاما، وزوجته "أ. ر"، لاتهام الأول بقتل نجلة الثانية، عن طريق تعذيبها وتكرار التعدي عليها بالضرب، بما أصاب الطفلة بحالة نفسية سيئة ورعب شديد، جعلها تتبول على نفسها لا إراديًا، وفى آخر مرة عاقبها زوج أمها على ذلك وأمعن فى ضربها حتى فارقت الحياة، فيما اشتركت معه الأم فى محاولة طمس معالم الجريمة، وتصوير الواقعة على أنها وفاة طبيعية جراء سقوط الطفلة من على سلم المنزل، لكن آثار التعذيب كانت جلية أمام الأطباء على جسد الطفلة بما كشف تفاصيل الجريمة الجنائية.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

العثور على جثة متسولة نجلها مختل عقليا بدار السلام

يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض مقتل مسنة، تستجدى من المواطنين "متسولة"، بعد عثور الأهالي عليها مقتولة داخل شقتها فى دار السلام، وفور اكتشاف الأهالي للواقعة، بادروا بإخطار الشرطة، وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، استعدادا لتشريح الجثة للتحقق من سبب الوفاة ووضع تصور لتوقيت وكيفية حدوثها، بينما يتابع رجال الأمن جهودهم للتحرى عن آخر المترددين على مسكن المجني عليها، والتفتيش عن مشاهدات يمكن أن تساعد فى كشف غموض الجريمة.
زحام-مرورى (3)

تصادم وكثافات متوسطة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة، والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
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طعنات-سكين-جريمة

زوجة لعوب وصديق خائن.. 6 أشهر حراما انتهت بجثة ممزقة

6 أشهر قضاها "هشام" خلف القضبان إثر ثبوت اتجاره في المواد المخدرة بمنطقة سكنه بحي منشأة ناصر في محافظة القاهرة، كان يتلهف مرور الأيام، ينتظر قدوم المساء ورؤية القمر ليضيئ بنوره جنبات الحجز مناجيا ربه أن تمر فترة حبسه سريعا ليعود إلى منزله وزوجته التي لم تمر فترة طويلة على زواجهما فضلا عن قلقه الدائم عليها لصغر سنها فهي بالكاد أتمت عامها الثاني والعشرين وتتمتع بقدر من الجمال يجعلها عُرضة مضايقات الجيران لاسيما الشباب دون أن يخطر بمخيلته بما يدور في الخارج.
حملات-ازاله (3)

شرطة المرافق في رحلة إزالة إشغالات 10 مناطق بالجيزة

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
سيارات-شرطة

دوريات أكتوبر تنهي رحلة هاربين من 43 سنة سجنا

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة في شتى صورها ضمن مجال المنع والكشف، وعمدت مديرية أمن الجيزة إلى تنفيذ تلك التوجيهات برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع من خلال خطة العمل الميداني الموضوعة التي ترتكز في أحد محاورها على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة في ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائياً خاصة المحكوم عليهم الهاربين من الأحكام القضائية وفرض السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية.
اطفاء-حريق (2)

حريقان في معمل تحاليل شهير وورشة نجارة بالجيزة

لم يكد ينتهي رجال الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق التهم محتويات مكتب وكيل نيابة الوراق في محكمة "تاج الدول" في منطقة إمبابة حتى تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيادة اللواء مجدي أبو الخير بتصاعد أدخنة كثيفة من برج سكني بمنطقة المهندسين، يضم عيادات ومعامل تحاليل طبية، لتنطلق سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ الجديد بشارع أنس بن مالك بدائرة قسم شرطة العجوزة على رأس قوة تضم اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة.
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