رياضة

تعرف على سبب استبعاد محمد صلاح من ودية تنزانيا

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، لتجربة بعض الوجوه الجديدة من المنضمين للمنتخب، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن أجيري فضل استبعاد الثنائي نظرًا لتأجيل انضمامهما لمعسكر الفراعنة، حيث وصل صلاح أمس الأربعاء، لمعسكر المنتخب، كما فضل الجهاز منح النني راحة أيضًا، وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل، وكان الثنائي طلبا فترة راحة طويلة
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مفاجآت في تشكيل منتخب الفراعنة ضد تنزانيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على التشكيل الذي سيخوض به، أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كلًا من زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية، في المقابل جاء المنتخب التنزانى ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر، كينيا والسنغال.
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مواجهة سهلة لصلاح بالجولة الأولى في البريميرليج

أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
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منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟

وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، وثالث أفضل لاعب فى العالم، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام هوتسبير بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول، وأحرز نجم الفراعنة هدف الريدز الأول ثم أضاف زميله البلجيكي أوريجي الهدف الثاني ليتوج الليفر باللقب السادس في تاريخه.
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محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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استبعاد محمد صلاح والنني من ودية تنزانيا

استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا المقررة يوم 13 يونيو الجاري، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن أجيري فضل استبعاد الثنائي نظرًا لتأجيل انضمامهما لمعسكر الفراعنة، إلى يوم الإثنين المقبل، بعدما طلب الثنائي فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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