تعرف على سبب استبعاد محمد صلاح من ودية تنزانيا

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

محمد صلاح

استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، لتجربة بعض الوجوه الجديدة من المنضمين للمنتخب، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن أجيري فضل استبعاد الثنائي نظرًا لتأجيل انضمامهما لمعسكر الفراعنة، حيث وصل صلاح أمس الأربعاء، لمعسكر المنتخب، كما فضل الجهاز منح النني راحة أيضًا، وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل، وكان الثنائي طلبا فترة راحة طويلة