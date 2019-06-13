مواجهة سهلة لصلاح بالجولة الأولى في البريميرليج
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
ليفربول
أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
وفي باقي مواجهات الجولة الأولى ستقام 7 مباريات يوم 10 أغسطس، إذ سيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره ويست هام يونايتد، بينما يستضيف بورنموث الصاعد شيفيلد يونايتد، وسيخرج ساوثهامبتون لمواجهة العنيد بيرنلي.
بينما سيشد إيفرتون الرحال لمواجهة كريستال بالاس، كما يستضيف ليستر سيتي نظيره وولفر هامبتون، ويخرج
وفي باقي مواجهات الجولة الأولى ستقام 7 مباريات يوم 10 أغسطس، إذ سيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي
نظيره ويست هام يونايتد، بينما يستضيف بورنموث الصاعد شيفيلد يونايتد، وسيخرج ساوثهامبتون لمواجهة العنيد بيرنلي.
بينما سيشد إيفرتون الرحال لمواجهة كريستال بالاس، كما يستضيف ليستر سيتي نظيره وولفر هامبتون
، ويخرج برايتون لمواجهة واتفورد، ويستضيف توتنهام هوتسبير نظيره أستون فيلا.
وستختتم الجولة الأولى يوم 11 أغسطس، حين يخرج أرسنال لمواجهة نيوكاسل يونايتد، وحين يستضيف مانشستر يونايتد
نظيره تشيلسي في مواجهة نارية على استاد أولد ترافورد.
يذكر أن النقل التليفزيوني للبريميرليج في الموسم المقبل في إنجلترا، لن يبث 180 مباراة لزيادة الحضور الجماهيري.