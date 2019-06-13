رياضة

مفاجآت في تشكيل منتخب الفراعنة ضد تنزانيا

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على التشكيل الذي سيخوض به، أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كلًا من زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية، في المقابل جاء المنتخب التنزانى ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر، كينيا والسنغال.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب الوطني كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي. خط الوسط: طارق حامد، نبيل دونجا، عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان خط الهجوم: أحمد علي. وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة لدى المكسيكي خافير أجيري، المدير
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مواجهة سهلة لصلاح بالجولة الأولى في البريميرليج

أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
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تعرف على سبب استبعاد محمد صلاح من ودية تنزانيا

استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، لتجربة بعض الوجوه الجديدة من المنضمين للمنتخب، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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منتخب-مصر‎ (1)

منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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المنتخب يحتفل بمحمد صلاح وأحمد المحمدي

احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء، بمحمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة تتويجه ببطولة أبطال أوروبا مع فريق الريدز، وشمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا الصور التذكارية، جاء ذلك على هامش مران الفراعنة استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
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مصر في المركز الثالث وصلاح يتصدر القيمة التسويقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في العرس الكروي، 2. 3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، وهي الأغلى في تاريخ البطولة.
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أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
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