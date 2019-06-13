مفاجآت في تشكيل منتخب الفراعنة ضد تنزانيا

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

منتخب مصر

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على التشكيل الذي سيخوض به، أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كلًا من زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية، في المقابل جاء المنتخب التنزانى ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر، كينيا والسنغال.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب الوطني كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي. خط الوسط: طارق حامد، نبيل دونجا، عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان خط الهجوم: أحمد علي. وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة لدى المكسيكي خافير أجيري، المدير