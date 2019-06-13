جريمة

«محمد عايش».. روايات أهالي ضحايا حادث الأوتوستراد

جيران السائق: عم حافظ كان هادي مالوش في الجري وبيحب السواقة.. والدة "محمد" تحاول فتح الباب: "ابني عايش قوم رد عليه سايبني لمين".. اختفاء سيارات نقل الموتى من المستشفى
تحرير:محمد الأشموني - تصوير: هاني شمشون ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
حادث الأوتوستراد
حادث الأوتوستراد
ودع عم حافظ صاحب الـ 67 عاما عائلته، بعد تناول إفطاره على عجل، توجه مسرعا نحو سيارته، سعيًا وراء الرزق، دون أن يدري أنه الوداع الأخير، حيث وقفت زوجته بعدها بساعات تلطم خديها وتهيل على رأسها التراب، بينما أبناؤه يصرخون في باحة مستشفى حلوان أمام المغسلة في انتظار جثمانه "الحقوا عم حافظ مات في حادثة الأوتوستراد ومعاه 15".. من كل حدب وصوب حضر المئات منذ الثانية عشرة ظهرا، بعد نصف ساعة من انفجار إطار سيارة عم حافظ واصطدامها بسيارة أخرى في حادث دموي بالقرب من كوبري طرة في الحادية عشرة والربع صباح أمس الأربعاء.
وبحسب أحد جيران السائق "حافظ محمد" فإن الرجل كان هادئ الطباع وانعكس هذا أيضا على طريقة قيادته السيارة، فلم يكن يوما متسرعا أو متهورا في قيادته للسيارة، وقال الشاب الذي وقف أمام المغسلة "مش عارف إزاي دا حصل عم حافظ راجل كبير وبيحب السواقة، ومالوش في الجري، بس هو قدره يموت وهو بيعمل الحاجة اللي بيحبها". المغسلة اثنان
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط تاجري مخدرات في مداهمة وكر «السحر والجمال»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانا لترويج المواد المخدرة، وذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل اللواء محمود وفيق وزير الداخلية، والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة الخارجين عن القانون، خصوصا مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، الذين يتخذون تلك المنطقة مسرحا لنشاطهم غير المشروع، وذلك من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام.
جثة (5)

مصرع فتاة دهسها جرار حكومي في الشرقية

لقيت فتاة في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم الخميس؛ إثر سقوطها أسفل عجلات جرار تابع للوحدة المحلية بقرية «ميت سهيل» التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي صرحت بدفن الجثة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار سائق الجرار، وطلبت تحريات رجال مباحث مركز الشرطة حول الواقعة.
طعن

عايز يرجعها بالعافية..عجوز يطعن زوج ابنته بالقليوبية

تعدى موظف بالمعاش على زوج ابنته بسلاح أبيض "مطواة" فسقط غارقا في دمائه بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب رغبة الثاني في إعادة زوجته لمنزل الزوجية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود إشارة من مستشفى العام بوصول "خ.ح.س" 44 عاما سائق ومقيم شلقان دائرة المركز، مصابًا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالرأس والفخذ الأيسر وتم حجزه للعلاج.
حادثة-توك-توك

إصابة 10 أشخاص في تصادم «توكتوكين» ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف بالقرب من الشبان المسلمين، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف بالقرب من نادي الشبان المسلمين. ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة.
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استلام-جثامين-ضحايا-الحادث (6)

خروج جثامين ضحايا «الأوتوستراد» من مستشفى حلوان (صور)

في مشهد مأساوي خرجت جميع جثامين ضحايا حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان فيما خرجت أول حالة وفاة من المستشفى، مساء الأربعاء، بعد مرور 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
استمرار-انتظار-الأهالي-لاستلام-جثامين-زويهم

خروج أول حالة وفاة بـ«الأوتوستراد» من مستشفى حلوان

تأخر خروج أول حالة وفاة في حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
تجمع-الأهالي-لاستلام-زويهم-في-حادث-حلوان (3)

أهالي حادث الأوتوستراد يحاولون اقتحام مغسلة المستشفى

حاول عدد من أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اقتحام المغسلة الموجودة بمستشفى حلوان العام، بسبب تأخر خروج الجثامين بالرغم من انتهاء الغسل وتضاعف عدد المتواجدين أمام المستشفى، فيما تدخلت قوات الشرطة لمنع المتواجدين من الدخول إلى المغسلة لحين استخراج تصاريح الدفن، ودخل الأهالي مساء الأربعاء، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

ارتفاع عدد ضحايا حادث الأوتوستراد إلى 16 متوفىً

ارتفع عدد ضحايا حادث الأوتوستراد إلى 16 متوفىً بعد وفاة حالتين من المصابين، كان قد تم إيداعهما غرفة العناية المركزة، وكانت قائمة المتوفين قد شملت كلا من: محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن إبراهيم، 44 سنة، يقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، حسام عبدالفتاح صبري، 51 سنة.
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