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3 أسباب أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليصل إلى مستوى 4 مليارات دولار، وأرجع خبراء الاقتصاد أسباب الارتفاع إلى عدة عوامل منها زيادة فاتورة الاستيراد، والأسعار العالمية
تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الصادرات
الصادرات
شهد عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الميزان التجارى لأى دولة بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من العام، ففى حالة تجاوز قيمة الواردات حجم الصادرات، فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى حجم الصادرات وتراجع فى الواردات يحدث فائض تجاري.
وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري وتشمل كل من: انخفاض حجم الصادرات تراجعت قيمة الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%،
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ارتفاع أسعار النفط بعد «حادث الناقلتين» بخليج عمان

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تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.5 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه لأجل182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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سعر الدولار اليوم الخميس 13 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء.
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الصادرات-المصريه

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4 مليارات دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال شهر مارس 2019 بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العجز نحو 4.15 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار في مارس 2018. وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.
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الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة السعة

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نتائجه العالمية لحركة المسافرين جوا، حسب بيانات أبريل 2019، والتي أظهرت ارتفاعاً في الطلب (والذي يقدّر بناءً على إيرادات المسافر الواحد في الكيلومتر الواحد) بنسبة 4.3% مقارنة مع أبريل 2018.
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125 مليون دولار استثمارات سعودية في مصر خلال 3 أشهر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صافى الاستثمارات السعودية فى مصر، شهد ارتفاعا خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018-2019، ليبلغ نحو 125.5 مليون دولار، في مقابل نحو 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، بنسبة زيادة 44.1%. وأوضح جهاز الإحصاء اليوم، الخميس، أن الصادرات المصرية السعودية، شهدت ارتفاعا أيضًا، حيث بلغت قيمتها 276.7 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
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ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول إلى 20 مليون طن

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول إلى 20.8 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل 18.5 مليون طن استهلاكا خلال نفس الفترة، محققًا بذلك فائضا قدره 681 ألف طن شهريا. وأضاف جهاز الإحصاء، أن مصر استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 تحقيق أعلى فائض في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بعد أن كان لديها عجز قدره 436 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2018، أي نجحت في التحول من العجز للفائض خلال عام فقط.
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