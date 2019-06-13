3 أسباب أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليصل إلى مستوى 4 مليارات دولار، وأرجع خبراء الاقتصاد أسباب الارتفاع إلى عدة عوامل منها زيادة فاتورة الاستيراد، والأسعار العالمية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الصادرات

شهد عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الميزان التجارى لأى دولة بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من العام، ففى حالة تجاوز قيمة الواردات حجم الصادرات، فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى حجم الصادرات وتراجع فى الواردات يحدث فائض تجاري.

وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري وتشمل كل من: انخفاض حجم الصادرات تراجعت قيمة الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%،