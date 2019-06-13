إصابة 10 أشخاص في تصادم «توكتوكين» ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف بالقرب من الشبان المسلمين، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف بالقرب من نادي الشبان المسلمين. ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة.

وتبين إصابة كل من "حسن شعبان حسين 31 سنة، شربات صابر عبد القوى 35 سنة، صباح عبد اللطيف حسين 40 سنة، وصباح سيد سمير 35 سنة، وسعاد خليفة على 40 سنة، وبدرية عاشور جابر 40 سنة، وهدير شعبان سيد 35 سنة، وعنايات شعبان سعودى 49 سنة، وكمال حسن عبد القادر سنة، وزيناهم محمد محمد خليل 20 سنة"، وجميعهم مقيمون بمركز