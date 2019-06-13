إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد لا يترك نهاية القائمة

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

محمد سعد

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام عيد الفطر، على شباك التذاكر، وجاءت إيرادات الأربعاء 12 يونيو، في صالح فيلم "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا أمس بلغ 2 مليون و16 ألفا و753 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية، ويشارك فى بطولته الفنان أمير كرارة، وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا مليونا و822 ألفا و141 جنيها، وهو من بطولة "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني"، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما جاء في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد أقل من حاجز المليون جنيه لأول مرة، محققا 751 ألفا و138 جنيها، وهو من