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شركة فرونت: ناقلة النفط ما زالت مشتعلة في خليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
أرشيفية
أرشيفية
ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية تعرض لإصابة طفيفة في الهجوم الذي وقع بخليج عمان، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأضافت "رويترز"، أنه تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرونت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن، ونقلت عن شركة "فرونت لاين" إن الناقلة ما زالت مشتعلة.
من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن"، عن شركة شحن مقرها برمودا إن إحدى ناقلاتها تعرضت لحريق خلال إبحارها عبر خليج عمان، وفقا لمتحدث باسم الشركة فإن "فرونت ألتير" هي إحدى ناقلتي النفط المنخرطة في الحادثة ويتم التحقيق فيها. ولفت المتحدث باسم الشركة، إلى أن سبب الحريق لا يزال غير واضح، وأن "كامل الطاقم تم إخلائه
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ارتفاع أسعار النفط بعد «حادث الناقلتين» بخليج عمان

ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الخميس، بعدما ذكر الأسطول الملكي البريطاني، أنه على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير، إن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب. وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.
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إيران: أنقذنا 44 بحارا في حادث خليج عمان.. وناقلة النفط بخير

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، بعد تعرضهم لهجوم اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، موضحة أنه تم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة، وقال مصدر إن الناقلة الأولى أصيبت على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك، مؤكدا أنه تم نقل سفينة ترفع علم جزر مارشال محملة بالإيثانول من ميناء الروس في قطر إلى تايوان، بعد نشوب حريق في منتصف السفينة، بحسب سبوتنيك.
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هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
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الأسطول الخامس الأمريكي: نحن على علم بحادث خليج عمان

أكد الأسطول الخامس الأأمريكي الذي تستضيفه البحرين، تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان، معلقا: "نحن على علم وتلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا“. ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم. وذكرت وكالة "رويترز"، أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية.
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انفجار-ناقلات-نفط (1.) (4)

إيران: أنقذنا 44 بحارا في حادث خليج عمان.. وناقلة النفط بخير

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، بعد تعرضهم لهجوم اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، موضحة أنه تم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة، وقال مصدر إن الناقلة الأولى أصيبت على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك، مؤكدا أنه تم نقل سفينة ترفع علم جزر مارشال محملة بالإيثانول من ميناء الروس في قطر إلى تايوان، بعد نشوب حريق في منتصف السفينة، بحسب سبوتنيك.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

انتشال قبطان وطاقم ناقلة تعرضت لهجوم بخليج عمان

ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في بحر العرب، ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما. وأضافت "رويتز"، أن أحد أفراد طاقم الناقلة تعرض لإصابة طفيفة والهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأوضحت أن إحدى السفينتين كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة. من جانب آخر، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن البحرية الأمريكية قولها إن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار شديدة بسبب الهجوم.
ناقلة-بترول

رويترز: استهداف ناقلة نفط في خليج عمان بـ«طوربيد»

ذكرت وكالة الأنباء "رويترز" أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، صباح اليوم الخميس. ونقلت "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن ما قالته على لسان مصادر لم تحددها، إن طوربيدًا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات. وأوضحت أنه "لم يتسنَّ الحصول على تعليق من الشركة". وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
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