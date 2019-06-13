شركة فرونت: ناقلة النفط ما زالت مشتعلة في خليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

أرشيفية

ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية تعرض لإصابة طفيفة في الهجوم الذي وقع بخليج عمان، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأضافت "رويترز"، أنه تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرونت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن، ونقلت عن شركة "فرونت لاين" إن الناقلة ما زالت مشتعلة.

من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن"، عن شركة شحن مقرها برمودا إن إحدى ناقلاتها تعرضت لحريق خلال إبحارها عبر خليج عمان، وفقا لمتحدث باسم الشركة فإن "فرونت ألتير" هي إحدى ناقلتي النفط المنخرطة في الحادثة ويتم التحقيق فيها. ولفت المتحدث باسم الشركة، إلى أن سبب الحريق لا يزال غير واضح، وأن "كامل الطاقم تم إخلائه