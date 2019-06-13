رياضة

صراع بين الأهلي وبيراميدز لضم نجم المصري

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
إسلام عيسى
إسلام عيسى
كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه تلقى عرضين محليين وآخر أوروبي لضم إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد الخولي في تصريحات تليفزيونة: «الأهلي وبيراميدز تقدما بعرض رسمي لضم اللاعب ولازلنا لم نحسم قرارنا ببيعه وسننظر للصالح العام وصالح اللاعب». واختتم نائب رئيس المصري البورسعيدي، تصريحاته بأنهم سبق وأن تعاقدوا مع إسلام عيسى من نادي النصر مقابل 10 ملايين جنيه ويتبقى مبالغ مالية من قيمة الصفقة لم تُسدد بعد.
وقدم إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي موسمًا رائعًا مع الفريق خلال مشواره في بطولة الدوري والموسم قبل الماضي ببطولة الكونفدرالية، حيث قادهم للتأهل للمباراة النصف نهائية أمام فيتا كلوب الكونغولي. وأنهى فريق النادي المصري بقيادة إيهاب جلال الذي تولى المهمة الفنية
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ليفربول Vs نوريتش سيتي| هل يتوج الريدز بالبريميرليج؟

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن جدول مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح فريق ليفربول، الذي يضم نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نظيره نوريتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
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ماذا ينتظر ليفربول أمام الستة الكبار في البريميرليج؟

أعلن اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019-2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر الموسم حتى السابع عشر من مايو لعام 2020، ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخب مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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عامر حسين

عامر حسين: كلام المشاركة في بطولة واحدة فقط صحيح

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا الموسم استثنائي ليس في مصر فقط بل في أكثر من دوري بشمال إفريقيا، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري الممتاز بقوائمها القديمة وليس الجديدة ولكن القوائم الجديدة للفرق ستشارك في مباريات كأس مصر فقط، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيمنح الأندية فرصة التعاقد مع اللاعبين وتقييدهم قبل بدء الموسم بشهر. وأضاف قائلا: "قرار مشاركة الفرق في بطولة واحدة فقط إذا كانت إفريقية أو عربية صحيح، ورشحنا الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية".
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رئيس المصري يجتمع مع إيهاب جلال لهذا السبب

يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي للحديث عن تدعيمات الفريق في الموسم المقبل، والاستعداد لبطولة الدوري الممتاز والكونفيدرالية ومن المنتظر أن يحضر الجلسة أعضاء لجنة التعاقدات بالنادي البورسعيدي حسن عمار، وعدنان حلبية ومحمد الخولي وطارق هاشم. ويقدم إيهاب جلال لمسئولي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عددًا من الأسماء والصفقات المرشحة للتعاقد معها خلال فتة الانتقالات الصيفية الحالية بشهر يونيو.
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محسن صالح يسخر من عامر حسين: أهلا بالتخطيط الآلي

سخر محسن صالح المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين بسبب كثرة تغيير مواعيد مباريات الدوري الممتاز، حيث نشر صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حاج عامر حسين لديه خبرة طويلة في وضع جداول المسابقات مثل خبرة واضع جدول تحركات حركة البواخر والقطارات والطائرات، ومع تطور أجهزة الملاحة والوقود والمركبات وتضاعف وتعقد خطوط السير استغنت الدول المتقدمة عن الحاج عامر تبعها واستعانت بالتكنولوجيا الحديثة.. شكرًا حاج عامر أهلا بالتخطيط الآلي».
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رسميًا.. المصري يشارك في بطولة الكونفدرالية

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر مشاركة رابع مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وقال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن تأخر مباريات بطولة كأس مصر جعل من الصعب الحصول على استثناء من الاتحاد الإفريقي لحين انتهاء بطولة كأس مصر لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، واختيار بطلها للمشاركة في الكونفدرالية المقبلة.
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