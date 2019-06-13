صراع بين الأهلي وبيراميدز لضم نجم المصري

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

إسلام عيسى

كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه تلقى عرضين محليين وآخر أوروبي لضم إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد الخولي في تصريحات تليفزيونة: «الأهلي وبيراميدز تقدما بعرض رسمي لضم اللاعب ولازلنا لم نحسم قرارنا ببيعه وسننظر للصالح العام وصالح اللاعب». واختتم نائب رئيس المصري البورسعيدي، تصريحاته بأنهم سبق وأن تعاقدوا مع إسلام عيسى من نادي النصر مقابل 10 ملايين جنيه ويتبقى مبالغ مالية من قيمة الصفقة لم تُسدد بعد.

وقدم إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي موسمًا رائعًا مع الفريق خلال مشواره في بطولة الدوري والموسم قبل الماضي ببطولة الكونفدرالية، حيث قادهم للتأهل للمباراة النصف نهائية أمام فيتا كلوب الكونغولي. وأنهى فريق النادي المصري بقيادة إيهاب جلال الذي تولى المهمة الفنية