جريمة

عايز يرجعها بالعافية..عجوز يطعن زوج ابنته بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
طعن - أرشيفية
طعن - أرشيفية
تعدى موظف بالمعاش على زوج ابنته بسلاح أبيض "مطواة" فسقط غارقا في دمائه بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب رغبة الثاني في إعادة زوجته لمنزل الزوجية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود إشارة من مستشفى العام بوصول "خ.ح.س" 44 عاما سائق ومقيم شلقان دائرة المركز، مصابًا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالرأس والفخذ الأيسر وتم حجزه للعلاج.
على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصاب قرر بوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته "ن.م.ع" 32 عامًا، ومقيمة ذات الناحية قامت على أثرها بترك منزل الزوجية منذ حوالي 6 أشهر، وحال توجهه لمنزل أهليتها لإنهاء الخلاف وإعادتها حدثت بينه وبين والدها "م.ع.ص" 61 عامًا بالمعاش مشادة كلامية تطورت
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط تاجري مخدرات في مداهمة وكر «السحر والجمال»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانا لترويج المواد المخدرة، وذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل اللواء محمود وفيق وزير الداخلية، والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة الخارجين عن القانون، خصوصا مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، الذين يتخذون تلك المنطقة مسرحا لنشاطهم غير المشروع، وذلك من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام.
جثة (5)

مصرع فتاة دهسها جرار حكومي في الشرقية

لقيت فتاة في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم الخميس؛ إثر سقوطها أسفل عجلات جرار تابع للوحدة المحلية بقرية «ميت سهيل» التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي صرحت بدفن الجثة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار سائق الجرار، وطلبت تحريات رجال مباحث مركز الشرطة حول الواقعة.
حادثة-توك-توك

إصابة 10 أشخاص في تصادم «توكتوكين» ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف بالقرب من الشبان المسلمين، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف بالقرب من نادي الشبان المسلمين. ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

«محمد عايش».. روايات أهالي ضحايا حادث الأوتوستراد

ودع عم حافظ صاحب الـ 67 عاما عائلته، بعد تناول إفطاره على عجل، توجه مسرعا نحو سيارته، سعيًا وراء الرزق، دون أن يدري أنه الوداع الأخير، حيث وقفت زوجته بعدها بساعات تلطم خديها وتهيل على رأسها التراب، بينما أبناؤه يصرخون في باحة مستشفى حلوان أمام المغسلة في انتظار جثمانه "الحقوا عم حافظ مات في حادثة الأوتوستراد ومعاه 15".. من كل حدب وصوب حضر المئات منذ الثانية عشرة ظهرا، بعد نصف ساعة من انفجار إطار سيارة عم حافظ واصطدامها بسيارة أخرى في حادث دموي بالقرب من كوبري طرة في الحادية عشرة والربع صباح أمس الأربعاء.
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طعن-بالسكين

شاب يضرب والده بمطواة في القليوبية: عايرني إني عاطل

تجرد عاطل مقيم بإحدى قرى مدينة كفر شكر، من معانى الإنسانية وضرب بكل الأعراف عرض الحائط وتعدى على والده بمطواة، اليوم الأحد، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد قيام "س.س.ا" 35 عامًا، عاطل، ومقيم بكفر كردي - دائرة المركز لقيامه بالتعدي على والده "س.ا" 66 عامًا على المعاش بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى.
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زواج ومنوِّم وطرحة.. تفاصيل قتل ابنة والدها في بهتيم

ضاقت عليها الأرض بما رحبت وسيطر الشيطان على عقلها فسول لها فكرة جهنمية للتخلص من والدها تاجر الأراضى، ضاربة بكل الأعراف والمعانى الإنسانية والأديان السماوية عرض الحائط، بعد أن حول حياتها لجحيم، وكثرة معايرته لها وإجبارها على الزواج من رجل يكبرها بخمسة عشر عامًا، فاختارت طريقة وحيدة لإنهاء مأساتها واختمرت برأسها فكرة لقتله نفذتها صباح أمس الخميس، وقامت بإخفاء أدوات جريمتها ظنا منها أنها ستفلت من عدالة السماء، لكن القدر كان لها بالمرصاد وحدثت مفاجأة لم تكن تتوقعها.
امرأة-تحمل-سكين

«المرأة والسكين».. جريمة «آية» بعد شهرين جواز

سنوات من الكفاح والعرق والعمل المتواصل كان يحلم خلالها «محمد» الشاب الثلاثيني أنه بزواجه ستنتهي سنين الشقاء والتعب، كاد يطير من الفرحة بعد تجهيز شقة الزوجية، وبدأت الخطوة الأخيرة في البحث عن «بنت الحلال» لتقاسمه حياته، وسرعان ما استقر على «آية» فتاة عشرينية جميلة من أسرة متواضعة لن ترهقه في الكثير من النفقات تقدم لخطبتها بعد أن أمهل أسرتها وقتا للرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، وسرعان ما جاءت الموافقة وتم الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية حالما ببدء حياة جديدة ولم يكن يتخيل أنها النهاية وستغرس زوجته سكينا في قلبه وتلقي بجثته في الشارع.
جثه -علي-الطريق (1)

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
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