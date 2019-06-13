عايز يرجعها بالعافية..عجوز يطعن زوج ابنته بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

طعن - أرشيفية

تعدى موظف بالمعاش على زوج ابنته بسلاح أبيض "مطواة" فسقط غارقا في دمائه بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب رغبة الثاني في إعادة زوجته لمنزل الزوجية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود إشارة من مستشفى العام بوصول "خ.ح.س" 44 عاما سائق ومقيم شلقان دائرة المركز، مصابًا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالرأس والفخذ الأيسر وتم حجزه للعلاج.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصاب قرر بوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته "ن.م.ع" 32 عامًا، ومقيمة ذات الناحية قامت على أثرها بترك منزل الزوجية منذ حوالي 6 أشهر، وحال توجهه لمنزل أهليتها لإنهاء الخلاف وإعادتها حدثت بينه وبين والدها "م.ع.ص" 61 عامًا بالمعاش مشادة كلامية تطورت