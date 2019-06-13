بوريس جونسون يراهن على «البريكست السريع» لخلافة ماي

يرى بوريس جونسون المرشح لقيادة حزب المحافظين، أنه سيراهن على الخروج من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، حتى وإن كلفه ذلك الانفصال عن اليورو بدون اتفاق.

تحرير:محمود نبيل ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

بوريس جونسون

لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" هو الرهان الأول للمرشحين للفوز برئاسة حزب المحافظين خلفًا لتيريزا ماي، والتي كان هذا الملف أيضًا هو الأمر الذي عجزت عن تحقيقه رغم تعهدها بإنجازه في عام 2016. ويراهن بوريس جونسون، العضو البارز في حزب المحافظين ووزير الخارجية السابق بحكومة ماي، على نفس الملف لحسم سباق رئاسة الحزب، خاصة وأنه أحد المدافعين البارزين عن توجه الشعب البريطاني منذ 3 سنوات نحو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على نحو السرعة.

وحسب ما جاء في صحيفة ذا صن، فإن جونسون يراهن على الطموح الجديد في الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأن أداء حكومة تيريزا ماي لم يكن على المستوى المرضي في هذا الملف الضخم. بريطانيا تعود للتفوق العسكري بتصنيع أول مقاتلة «F-35» وخلال حديثه أمس الأربعاء، أصر بوريس جونسون على أنه من خلال "التفويض