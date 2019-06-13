مصرع فتاة دهسها جرار حكومي في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

صورة أرشيفية

لقيت فتاة في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم الخميس؛ إثر سقوطها أسفل عجلات جرار تابع للوحدة المحلية بقرية «ميت سهيل» التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي صرحت بدفن الجثة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار سائق الجرار، وطلبت تحريات رجال مباحث مركز الشرطة حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع فتاة تُدعى «رحاب جاد» 28 عامًا، تعمل في مجال الترجمة، مُقيمة بقرية «ميت سهيل» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ بعدما صدمها جرار تابع للوحدة المحلية بقريتها،