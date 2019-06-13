الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بمدير مهرجان الجونة

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

عمرو دياب

ظهر المطرب عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني فى أثناء احتفال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، بعيد ميلاده برفقة مجموعة من أصدقائه، وانتشرت لهما العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل، وكان هناك عدد آخر من النجوم يحتفلون كذلك بعيد ميلاد "منسي"، من بينهم الكاتب تامر حبيب. دينا تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب لأول مرة بعد سنوات من ظهورهما معًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمعروض عبر قناة MBC مصر.

وقالت إن "الفنان عمرو دياب كان من أكثر الداعمين لي في أثناء تصوير المسلسل، وكان طاير بالمسلسل وفرحان بيه جدا"، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها عنه. وأشارت إلى "طيبة الفنان عمرو دياب" و"جدعنته"، مضيفة: "بيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة، هو كان حافظ المسلسل أكتر مني، وكان بيحسسني في أثناء