هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

الناقلتان كانتا تحملان موادًّا نفطية من موانئ في الإمارات والسعودية في طريقهما إلى تايوان وسنغافورة قبل أن تتعرضا لهجوم مجهول المصدر باستخدام طوربيد.
في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي.
واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
ونقلت قناة "العربية" عن مصادر مطلعة على الحادث قولهم إنه تم إخلاء الناقلتين بعد الحادث الذي تعرضتا له في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.
ومن جانبها أشارت وكالة "رويترز" إلى أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
وأشار
ونقلت قناة "العربية" عن مصادر مطلعة على الحادث قولهم إنه تم إخلاء الناقلتين بعد الحادث الذي تعرضتا له في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.
ومن جانبها أشارت وكالة "رويترز" إلى أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
وأشار عدد من المتابعين إلى أن الناقلة الأولى كانت تحمل نفطا خاما متجها من الإمارات إلى تايوان، في حين حملت الناقلة الثانية موادًّا نفطية مكررة من الجبيل في السعودية وكانت متجهة إلى سنغافورة.
وقال وو آي فانج، المتحدث باسم شركة "سي بي سي" لتكرير النفط في تايوان، والتي استأجرت "فرونت ألتاير"، إنها كانت تحمل 75 ألف طن من "النفثا" و"يشتبه في إصابتها بطوربيد"، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.
وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم من السفينة التي ترفع علم جزر مارشال.
رويترز: استهداف ناقلة نفط في خليج عمان بـ«طوربيد»
في الوقت نفسه قالت شركة "بي إس إم شيب مانجمنت"، مشغل السفينة "كوكوكا كاريدجس" التي تحمل علم بنما، إن طاقمها ترك السفينة وأنقذتها سفينة عابرة.
وذكر متحدث باسم الشركة أن الناقلة كانت تحمل "الميثانول" ولم تواجه خطر الغرق، وهي تقع حاليا على بُعد حوالي 80 ميلا من الفجيرة في الإمارات و16 ميلا من إيران.
وفي السياق نفسه قالت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إن مسؤولا بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة ذكر أن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.
وأفادت مصادر في مجال الشحن البحري والتجارة لـ"رويترز"، أن "النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد حادث خليج عمان".
حادث ناقلات النفط بالخليج رسالة إيرانية لأمريكا
انفجار ناقلتي النفط كان مدويا، حيث أشارت مصادر محلية في باكستان سماعها دوي الانفجار الذي وقع في بحر عمان، بالإضافة إلى الإمارات وعمان القريبتان من الحادث.
ويذكر أن هيئة السلامة البحرية البريطانية، كانت قد حذرت في وقت سابق من صباح اليوم، من أن حادثا غير محدد وقع في بحر عُمان، وطالبت بتوخي "الحذر الشديد".
ومن جانبها قالت البحرية الأمريكية إنها على علم بحادث في خليج عمان وتجمع المزيد من التفاصيل، حيث صرح جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، إن قيادته على "علم" بوقوع حادث في المنطقة، وأضاف "نحن نعمل على الحصول على تفاصيل".
وأكد فراي في وقت لاحق "نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان، حيث تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا"، وفقا لـ"رويترز".
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وأضاف أن "سفن البحرية الأمريكية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة".
وأشارت "رويترز" إلى أن الحادث وقع بالقرب من مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي، الذي تعبر منه نحو 20% من إنتاج النفط العالمي.
وتسبب الهجوم في حالة من الذعر في الأسواق العالمية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 4.1% ليصل إلى 62.43دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأميركي 1.5% إلى 52.58 دولار للبرميل.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد نقلت عن مصادر محلية في عُمان، سماع دوي انفجارين كبيرين داخل مياه بحر عُمان، وأنه قد تم طلب المساعدة من خفر السواحل العُماني والباكستاني.