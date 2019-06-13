هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

الناقلتان كانتا تحملان موادًّا نفطية من موانئ في الإمارات والسعودية في طريقهما إلى تايوان وسنغافورة قبل أن تتعرضا لهجوم مجهول المصدر باستخدام طوربيد.

تحرير:أحمد سليمان ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

ناقلة نفط مشتعلة

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر مطلعة على الحادث قولهم إنه تم إخلاء الناقلتين بعد الحادث الذي تعرضتا له في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير. ومن جانبها أشارت وكالة "رويترز" إلى أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما. وأشار