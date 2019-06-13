إيران: أنقذنا 44 بحارا في حادث خليج عمان.. وناقلة النفط بخير

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

حريق بناقلة نفط - أرشيفية

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، بعد تعرضهم لهجوم اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، موضحة أنه تم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة، وقال مصدر إن الناقلة الأولى أصيبت على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك، مؤكدا أنه تم نقل سفينة ترفع علم جزر مارشال محملة بالإيثانول من ميناء الروس في قطر إلى تايوان، بعد نشوب حريق في منتصف السفينة، بحسب سبوتنيك.

وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في بحر العرب، ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما. وأضافت "رويتز"، أن أحد أفراد طاقم الناقلة تعرض لإصابة طفيفة والهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأوضحت