رياضة

مدرب تنزانيا: صلاح فخر الكرة الإفريقية

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
أمونيكي
أمونيكي
أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم، أن الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، سيتألقون مع منتخبات بلادهم، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قائلًا: "البطولة ستكون ممتعة للغاية، لوجود أكثر من لاعب على مستوى عالمي، مثل محمد صلاح وساديو ماني، حيث تطور مستواهما بشكل كبير، وأيضا رياض محرز، الذي يعد من أفضل المهاجمين".
وواصل مدرب تنزانيا حديثه: «صلاح لاعب كبير، وهو شرف وفخر للكرة الإفريقية، لقد استحق التتويج بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، ومن الصعب أن يحافظ لاعب على مستواه بهذا الشكل، في البريميرليج». وانتقل للحديث عن السنغالي ساديو ماني، قائلًا: «هو لاعب
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ليفربول‎ (1)

ليفربول Vs نوريتش سيتي| هل يتوج الريدز بالبريميرليج؟

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن جدول مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح فريق ليفربول، الذي يضم نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نظيره نوريتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
مانشستر سيتي - ليفربول (3)

ماذا ينتظر ليفربول أمام الستة الكبار في البريميرليج؟

أعلن اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019-2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر الموسم حتى السابع عشر من مايو لعام 2020، ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
منتخب مصر

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخب مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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منتخب-مصر‎

مصر في المركز الثالث وصلاح يتصدر القيمة التسويقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في العرس الكروي، 2. 3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، وهي الأغلى في تاريخ البطولة.
الحاج-ضيوف (1)

ضيوف ينتقد ماني.. ويرشح مصر للفوز بأمم إفريقيا

يرى الحاج ضيوف، نجم المنتخب السنغالي، وفريق ليفربول السابق، أن منتخب مصر يأتي على رأس المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية. وصرح ضيوف، خلال لقائه بقناة beIN sports، بأن الفوز على منتخب الفراعنة في أرضه ووسط جماهيره أمر صعب على أي منتخب، موضحًا أنه واجه منتخب مصر في أكثر من مرة، وكان لمنتخب بلاده الأفضلية في كل المباريات لكنه لم ينجح في الفوز خلال أي مباراة. وأضاف أن المنتخبين الجزائري والمغربي، لديهما عدد كبير من النجوم المتألقين في أوروبا، خاصة محاربي الصحراء الذي لا يضعه البعض في مقدمة المرشحين للتتويج باللقب رغم أنه أهل لذلك.
منتخب مصر (2)

أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
عمرو-اديب (1)

ماذا قال عمرو أديب لمحمد صلاح بعد صورته مع السمكة؟

علّق الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc masr على الصور التي نشرها الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام، والتي ظهر فيها خلال تواجده في الجونة ممسكًا بسمكة كبيرة قام باصطيادها، حيث نشر أديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "كلك بركة يا أبو مكة أنا بقعد بالأيام في المركب ما بيطلعش معايا سردينة واحدة.. حتى السمك بيحب يطلع يتصور معاك سيلفي".
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