مدرب تنزانيا: صلاح فخر الكرة الإفريقية

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

أمونيكي

أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم، أن الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، سيتألقون مع منتخبات بلادهم، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قائلًا: "البطولة ستكون ممتعة للغاية، لوجود أكثر من لاعب على مستوى عالمي، مثل محمد صلاح وساديو ماني، حيث تطور مستواهما بشكل كبير، وأيضا رياض محرز، الذي يعد من أفضل المهاجمين".

وواصل مدرب تنزانيا حديثه: «صلاح لاعب كبير، وهو شرف وفخر للكرة الإفريقية، لقد استحق التتويج بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، ومن الصعب أن يحافظ لاعب على مستواه بهذا الشكل، في البريميرليج». وانتقل للحديث عن السنغالي ساديو ماني، قائلًا: «هو لاعب