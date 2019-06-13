تعرف على مواجهات ليفربول بالبريميرليج للموسم الجديد

يفتتح ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب ومحمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي على ملعب الأنفيلد

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

ليفربول

أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، وذلك في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).

وفي ما يلي مواعيد جميع مواجهات ليفربول في البريميرليج: الدور الأول شهر أغسطس - نورويتش سيتي يوم 9 في ليفربول. - ساوثهامبتون يوم 17 خارج ليفربول. - أرسنال يوم 24 في ليفربول. - بيرنلي يوم 31 خارج ليفربول. شهر سبتمبر - نيوكاسل يونايتد يوم 14 في ليفربول. - تشيلسي يوم 21 خارج ليفربول. - شيفيلد يونايتد