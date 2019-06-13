تعرف على مواجهات ليفربول بالبريميرليج للموسم الجديد

يفتتح ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب ومحمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي على ملعب الأنفيلد
أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، وذلك في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
وفي ما يلي مواعيد جميع مواجهات ليفربول في البريميرليج:
الدور الأول
شهر أغسطس
- نورويتش سيتي يوم 9 في ليفربول.
- ساوثهامبتون يوم 17 خارج ليفربول.
- أرسنال يوم 24 في ليفربول.
- بيرنلي يوم 31 خارج ليفربول.
شهر سبتمبر
- نيوكاسل يونايتد يوم 14 في ليفربول.
- تشيلسي يوم 21 خارج ليفربول.
- شيفيلد يونايتد
وفي ما يلي مواعيد جميع مواجهات ليفربول في البريميرليج:
الدور الأول
شهر أغسطس
- نورويتش سيتي يوم 9 في ليفربول.
- ساوثهامبتون يوم 17 خارج ليفربول.
- أرسنال يوم 24 في ليفربول.
- بيرنلي يوم 31 خارج ليفربول.
شهر سبتمبر
- نيوكاسل يونايتد يوم 14 في ليفربول.
- تشيلسي يوم 21 خارج ليفربول.
- شيفيلد يونايتد يوم 28 خارج ليفربول.
شهر أكتوبر
- ليستر سيتي يوم 5 في ليفربول.
- مانشستر يونايتد يوم 19 خارج ليفربول.
- توتنهام هوتسبير يوم 26 في ليفربول.
شهر نوفمبر
- أستون فيلا يوم 2 خارج ليفربول.
- مانشستر سيتي يوم 9 في ليفربول.
- كريستال بالاس يوم 23 خارج ليفربول.
- برايتون يوم 30 في ليفربول.
شهر ديسمبر
- إيفرتون يوم 4 في ليفربول.
- بورنموث يوم 7 خارج ليفربول.
- واتفورد يوم 14 في ليفربول.
- وست هام يونايتد يوم 21 خارج ليفربول.
- ليستر سيتي يوم 26 خارج ليفربول.
- وولفر هامبتون يوم 28 في ليفربول.
الدور الثاني
شهر يناير
- شيفيلد يونايتد يوم 1 في ليفربول.
- توتنهام هوتسبير يوم 11 خارج ليفربول.
- مانشستر يونايتد يوم 18 في ليفربول.
- وولفر هامبتون يوم 21 خارج ليفربول.
شهر فبراير
- ساوثهامبتون يوم 1 في ليفربول.
- نورويتش سيتي يوم 8 خارج ليفربول.
- وست هام يونايتد يوم 22 في ليفربول.
- واتفورد يوم 29 خارج ليفربول.
شهر مارس
- بورنموث يوم 7 في ليفربول.
- إيفرتون يوم 14 خارج ليفربول.
- كريستال بالاس يوم 21 في ليفربول.
شهر أبريل
- مانشستر سيتي يوم 4 خارج ليفربول.
- أستون فيلا يوم 11 في ليفربول.
- برايتون يوم 18 خارج ليفربول.
- بيرنلي يوم 25 في ليفربول.
شهر مايو
- أرسنال يوم 2 خارج ليفربول.
- تشيلسي يوم 9 في ليفربول.
- نيوكاسل يونايتد يوم 17 خارج ليفربول.
يشار إلى أن النقل التليفزيوني للبريميرليج للموسم المقبل في إنجلترا، سيكون على النحو التالي: (قناة Sky Sports ستبث 128 مباراة- قناة BT Sports ستبث 52 مباراة- خدمة Amazon Prime ستبث 20 مباراة- بقية المباريات لن يتم بثها داخل إنجلترا (180 مباراة) لزيادة الحضور الجماهيري).
وتوج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج الموسم الماضي، للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي والثالثة في آخر 7 أعوام، عقب موسم أكثر من رائع قدمه الفريق السماوي تحت القيادة الفنية للإسباني بيب جوارديولا، ليصبح بيب هو الإسباني الأول الذي يحقق لقب البريميرليج مرتين متتاليتين، بعدما حقق الليجا الإسباني 3 مرات مع برشلونة، والدوري الألماني 3 مرات أيضا مع بايرن ميونيخ.
وشهد الموسم الماضي العديد من الأرقام المميزة، إذ شهد إقامة 380 مباراة سجل خلالها 1.027 هدفًا بمعدل 2.82 هدفًا في المباراة الواحدة، وتوج بلقب الهداف الثلاثي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا.
وتصدر النجم البلجيكي إيدين هازارد قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 15 هدفًا مقابل 14 هدفًا لريان فريزر و12 هدفًا لكل من ترينت ألكسندر أرنولد وكريستيان إيريكسين.
وكان أليسون حارس ليفربول أكثر حراس المرمى نجاحًا في الحفاظ على نظافة شباكه بواقع 21 مباراة، مقابل 20 مباراة لحارس مانشستر سيتي إيديرسون، و14 مباراة للثنائي كيبا حارس تشيلسي وجوردان بيكفورد حارس إيفرتون.