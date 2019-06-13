أفلام العيد.. إياد نصار مفاجأة «الممر» و«كازابلانكا»

يظهر الفنان الأردني إياد نصار بوجهين خلال موسم أفلام عيد الفطر، أحدهما فى دور ضابط إسرائيلي مغرور، والآخر فى دور لص يخون أصدقاءه من أجل المال ومصالحه الشخصية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

منافسة شرسة تشهدها أفلام عيد الفطر بين «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، الذى لا يزال يتربع على القمة، و«الممر» بطولة أحمد عز، الذى يحمل رسالة فى حب الوطن ويعلّم الأجيال الجديدة الانتماء، و«سبع البرمبة» بطولة رامز جلال، الذي يقدم للجمهور وجبة خفيفة مضحكة بعد انتهاء موسم درامي دسم، و«حملة فرعون» بطولة عمرو سعد، الذى يقدم قصة شمس الزناتي ولكن على الطريقة الحديثة، و«محمد حسين» بطولة محمد سعد، الذى يصارع على البقاء، بعد تذيّله الإيرادات، ونجح عدد من الفنانين المشاركين فى هذا الموسم في خطف الأضواء من نجوم الأعمال أنفسهم بتقييم النقاد وإشادة الجمهور.

رغم صغر مساحة أدوار أغلبهم، فإنهم من خلال تلك المشاهد البسيطة خطفوا أعين المشاهدين الذين خرجوا من السينمات يشيدون بتطور أدائهم وتمكنهم من الدور، لنجد أنهم تركوا علامة فى أذهان الجمهور أكثر من أبطال الأفلام الذين يتصدرون الأفيشات والتترات. 1- إياد نصار يأتي على رأس القائمة الأردني إياد نصار، الذى يشارك

رغم صغر مساحة أدوار أغلبهم، فإنهم من خلال تلك المشاهد البسيطة خطفوا أعين المشاهدين الذين خرجوا من السينمات يشيدون بتطور أدائهم وتمكنهم من الدور، لنجد أنهم تركوا علامة فى أذهان الجمهور أكثر من أبطال الأفلام الذين يتصدرون الأفيشات والتترات.

1- إياد نصار

يأتي على رأس القائمة الأردني إياد نصار، الذى يشارك فى كل من «كازابلانكا» و«الممر» اللذين يحتلان المرتبتين الأولى والثانية فى إيرادات عيد الفطر، ويقدم شخصيتين مختلفتين، ففي فيلم «الممر» يلعب شخصية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن أكبر معسكرات إسرائيل في سيناء، وهي شخصية يملؤها غرور العظمة ويخفى خلف هذا شعوره بالضعف والخوف من الجنود المصريين، وهو قادر على التلون فى أدائه وفقا للموقف، فتارة تجده قويا لا يهاب أحدا وتارة أخرى تجده مهزوزا وخائفا، بينما يجسد فى فيلم «كازابلانكا» دور لص، وهو شخصية حادة وسريعة الانفعال والغضب، يقدم مصلحته على مصلحة الجميع، لتجده يخون أصدقاءه.

النضج الفني الذى وصل إليه إياد نصار لم يكن وليد اللحظة فعلى مدار السنوات الماضية نجح الفنان الأردني فى فرض نفسه على الساحة المصرية منذ أن لعب دور (حسن البنا) فى مسلسل «الجماعة» ومن بعدها أخذ يقدم أدوارا مختلفة ومميزة، وربما بَهرة الجمهور بإياد نصار تعود إلى اختفائه عن الموسم الدرامي هذا العام، فكانت هناك حالة من التشوق لرؤيته وقد نجح بالفعل فى أن يختار أدواره ويعوض غيابه عن الموسم الرمضاني المنقضى لعام 2019.

اقرأ أيضا| أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

2- عمرو عبد الجليل

جاء دور (الريس عرابي) في فيلم «كازابلانكا» ليعيد الفنان عمرو عبد الجليل إلى مكانته مرة أخرى، بعد إخفاقه فى فيلم «سوق الجمعة» الذي عرض العام الماضى ولم يحقق إيرادات مرتفعة، فخطف عمرو الأنظار خلال الفيلم بشخصية (عرابي) الصديق الخائن الذي باع أصدقاءه وطمع فى المال، إذ أشاد النقاد بأدائه واختاروه ضمن الأفضل خلال موسم أفلام عيد الفطر.

ويحتوى دور عمرو عبد الجليل على مساحة من الكوميديا التي يتألق فيها وتعد منطقته، لتجد أن الإفيهات تخرج منه طبيعية دون مبالغة، وربما أيضا غيابه عن الموسم الرمضاني المنقضى كان سببا فى التفاف الجمهور حول دوره وإعطائهم إياه اهتماما كبيرا دونا عن غيره، خاصة بعد الشهرة الكبيرة التي اكتسبها من دور (حربي) الذى قدمه العام الماضي في مسلسل «طايع».

قد يهمك أيضا| أمير كرارة «نمبر وان».. 7 أسباب وراء تصدر كازابلانكا

3- أسماء أبو اليزيد

رغم صغر مساحة دور الممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد فى فيلم «الممر» فإنه كان مؤثرا للغاية، ونالت إشادات واسعة من النقاد الذين يجدونها من أهم الوجوه الشبابية الموجودة على الساحة خلال السنوات الأخيرة، وتلعب أسماء دور (فرحة)، وهي فتاة بدوية تلتقى مع الفنان أحمد عز، خلال مهمة سرية وتكون الدليل لهم فى الصحراء، ويجمعها بالفنان محمد فراج عدد من المشاهد الرومانسية وهو يعترف لها بحبه ويطلب يدها للزواج وينتهى الفيلم بزواجهما وذهابها معه إلى القاهرة بعد نجاح المهمة.

تعد أسماء أبو اليزيد من الفنانين الذين وُفقوا فى اختياراتهم هذا العام فقد تألقت أيضا فى الدراما على غرار السينما، ولعبت دورا مميزا فى مسلسل «هوجان» مع محمد إمام وأيضا فى مسلسل «زودياك» أول عمل درامي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

4- محمد فراج

فى فيلم «الممر» ظهر الفنان محمد فراج فى دور المجند السوهاجي، الذي يغير على أرضه ولا يخشى الموت ويحلم بالاستشهاد من أجل النصر، فتجده يحمل قذيفته ويقف فى وسط الصحراء ويصوب على طائرة العدو دون أى خوف من أن يموت، وفى لحظات في الفيلم جعل الجمهور يبكي معه حينما رفض أن يترك معسكره ويغادر ويستسلم للهزيمة، ونجح في التعبير أيضا عن مشكلات أهل الصعيد بكلمات بسيطة وأداء متقن، ونال «فراج» نصيبا كبيرا من إشادات النقاد بالفنانين الفائزين فى أفلام عيد الفطر، والذين أكدوا أنه ممثل مهم يجيد تقديم الأدوار المختلفة.

يأتي نجاح محمد فراج فى هذا الموسم بعد تألقه خلال رمضان 2019 في مسلسل «قابيل»، ومن قبله فى دور (على بحر) في مسلسل «أهو ده اللى صار» الذي عرض خارج السباق الرمضاني.

5- أحمد داش

وكان الممثل الصغير أحمد داش إحدى مفاجآت فيلم «كازابلانكا» أيضا، فى دور (زكريا) شقيق الفنان أمير كرارة، الشاب المراهق الذى ورث أموالا كثيرة جدا دون أى مجهود، ولا يفعل شيئا سوى أنه يقوم بصرفها، متناقض إلى درجة كبيرة ولا تفهم ماذا يريد، فهو يبحث عن تكوين عائلة، خاصة أن شقيقه الأكبر يعنى له كل شيء بعد وفاة أمه وأبيه، وبرز أداء أحمد داش فى مشاهد المواجهة بينه وبين شقيقه، وجاء ذلك في مشهد إنساني على درجة عالية وتأثر به الجمهور.

رغم صغر سن أحمد داش فإنه شارك فى أعمال قوية مع نجوم ومخرجين مهمين، وأصبح يمتلك شعبية بين الجمهور، ولم يفعل مثل غيره من الأطفال الذين يدخلون التمثيل وهم أطفال ثم يبتعدون، فهو يحافظ على وجوده فى السينما والدراما معًا.

6- روبي

أشاد النقاد بأداء الفنانة روبي فى فيلم «حملة فرعون» الذي تلعب فيه دور حبيبة الفنان عمرو سعد، ورغم الانتقادات اللاذعة التي طالت الفيلم وبطله بسبب القصة المرتبكة والإسراف فى الأكشن على حساب السيناريو، وفقا للنقاد، فإنهم أشادوا بأداء روبي ولعبها فى منطقة الأكشن، الذي قدمته على أكمل وجه، مشيرين إلى أنها ممثلة موهوبة وذكية فى اختيار أدوارها، وكان آخر أعمال روبي الدرامية مسلسل «أهو ده اللى صار» الذي حقق نجاحا كبيرا رغم عرضه خارج موسم رمضان.

7- أحمد فلوكس

ينضم إلى القائمة أيضا الفنان أحمد فلوكس الذي لعب دورا مهما فى فيلم «الممر» قائد إحدى الكتائب العسكرية، التي يتم أسرها من قبل القوات الإسرائيلية ويضغط عليه قائدها الذي يجسده إياد نصار، من أجل أن يدلي بكل المعلومات التى يعرفها، ولكنه يقف صامدا فى وجهه ولا يهاب أسلحته، ليس هذا فقط بل لعب دورا مهما فى تقوية عزيمة زملائه، وأشاد الجمهور بأدائه الذي جاء صادقا ونابعا من القلب.

8- محمد جمعة

شارك الفنان محمد جمعة بدور صغير فى فيلم «الممر» إلى جوار أبطال العمل، ولعب دور الرجل السيناوي الذي ساعدهم فى المهمة السرية التي تقتضي تدمير أكبر المراكز العسكرية لإسرائيل فى سيناء، وكان هو دليلهم فى الصحراء، وكان يأتي لهم بالأكل والماء، وعندما تم القبض عليه رفض الإدلاء بأي معلومة، وتحمل التعذيب، وفى نهاية الفيلم رفض أن يترك سيناء ويعود إلى القاهرة، ليبقى على أرضه يدافع عنها رغم خطورة ذلك على حياته، ونال محمد جمعة إشادات واسعة من قبل النقاد عن هذا الدور.





فى النهاية، لا يمكن إغفال أهمية دور أحمد عز، وأمير كرارة الذى أثبت أنه أصبح نجم شباك ويحطم أرقاما قياسية، ولكن ربما هذا التقرير من أجل الأدوار الثانية والثانوية التي لفتت أنظار الجمهور والنقاد.