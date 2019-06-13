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أفلام العيد.. إياد نصار مفاجأة «الممر» و«كازابلانكا»

يظهر الفنان الأردني إياد نصار بوجهين خلال موسم أفلام عيد الفطر، أحدهما فى دور ضابط إسرائيلي مغرور، والآخر فى دور لص يخون أصدقاءه من أجل المال ومصالحه الشخصية
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
الفنان إياد نصار - فيلم الممر - أفلام عيد الفطر
الفنان إياد نصار - فيلم الممر - أفلام عيد الفطر
منافسة شرسة تشهدها أفلام عيد الفطر بين «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، الذى لا يزال يتربع على القمة، و«الممر» بطولة أحمد عز، الذى يحمل رسالة فى حب الوطن ويعلّم الأجيال الجديدة الانتماء، و«سبع البرمبة» بطولة رامز جلال، الذي يقدم للجمهور وجبة خفيفة مضحكة بعد انتهاء موسم درامي دسم، و«حملة فرعون» بطولة عمرو سعد، الذى يقدم قصة شمس الزناتي ولكن على الطريقة الحديثة، و«محمد حسين» بطولة محمد سعد، الذى يصارع على البقاء، بعد تذيّله الإيرادات، ونجح عدد من الفنانين المشاركين فى هذا الموسم في خطف الأضواء من نجوم الأعمال أنفسهم بتقييم النقاد وإشادة الجمهور.
رغم صغر مساحة أدوار أغلبهم، فإنهم من خلال تلك المشاهد البسيطة خطفوا أعين المشاهدين الذين خرجوا من السينمات يشيدون بتطور أدائهم وتمكنهم من الدور، لنجد أنهم تركوا علامة فى أذهان الجمهور أكثر من أبطال الأفلام الذين يتصدرون الأفيشات والتترات. 1- إياد نصار يأتي على رأس القائمة الأردني إياد نصار، الذى يشارك
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إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد لا يترك نهاية القائمة

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام عيد الفطر، على شباك التذاكر، وجاءت إيرادات الأربعاء 12 يونيو، في صالح فيلم "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا أمس بلغ 2 مليون و16 ألفا و753 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية، ويشارك فى بطولته الفنان أمير كرارة، وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.
الفيل-الازرق-2

تريلر الفيل الأزرق 2| هند صبري تطارد كريم في كوابيسه

منذ أن تم طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» واحتل سريعًا هاشتاج #الفيل_الأزرق2 «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يتحدثون عن الفيلم والمشاهد التي تضمنها البرومو، التي تكشف الكثير بشأن قصة الجزء الثاني، لكن في الوقت نفسه لم يفصخ عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول، وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه، قبل 5 سنوات، وكان رقمًا كبيرًا حينها على السينما المصرية.
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أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
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كازابلانكا (2)

أمير كرارة «نمبر وان».. 7 أسباب وراء تصدر كازابلانكا

على مدار السبعة أيام الماضية، تربع النجم أمير كرارة على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر لعام 2019 بفيلمه «كازابلانكا» الذى نجح أن يكسر حاجز الـ30 مليون جنيه، فى ظل وقوف أغلب الأفلام عند الـ10 ملايين، وبعضها يرتفع إيرادها اليومي بصعوبة شديدة، ما يجعلنا نقول إن كرارة أصبح «نمبر وان» رغم وجود نجوم شباك آخرين معه بالموسم على رأسهم الفنان أحمد عز بفيلمه «الممر»، والذى سبق وحقق 50 مليونًا العام قبل الماضى مع فيلمه الخلية، واليوم الفرق الشاسع بين (باشا مصر) كما يلقب وأحمد عز، ويزيد على الضعف، لذلك كان علينا تحليل أسباب تصدر «كازابلانكا».
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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«هوجان» 29.. نجاة محمد إمام وابنه من الموت

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «هوجان»، اعتراف «هشام» لـ«هوجان» يجسده محمد إمام، أنه مصور «لميس» تجسدها عايدة رياض، صوتا وصورة لكي يؤمن نفسه، واتصل «هوجان» بـ«نور» تجسدها هاجر أحمد، وطلب مقابلتها؛ لكي ينقذها من المخدرات التي تعطيها لها زوجة أبيها، وأخبرها بأن «لميس» تعطي لها مخدرات، لكي لا تقف أمامها ولا تكشف حقيقتها، وأخذها «هوجان» وذهب بها إلى مصحة لعلاج الإدمان، وترك «سمير» يجسده أحمد التهامي، العمل مع «خليل» وذهب للعمل مع «هوجان»، وسمعت «منة» تجسدها دنيا المصري، «لطفى» يجسده كريم محمود عبد العزيز و«نوجا» وهما يتحدثان عن الشخص الذي قتله.
مسلسلات-

قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).
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