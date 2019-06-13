ارتفاع أسعار النفط بعد «حادث الناقلتين» بخليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الخميس، بعدما ذكر الأسطول الملكي البريطاني، أنه على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير، إن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب. وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل. وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني يوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني. وأضاف ”تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا“. ذكرت