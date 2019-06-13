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ارتفاع أسعار النفط بعد «حادث الناقلتين» بخليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
أرشيفية
أرشيفية
ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الخميس، بعدما ذكر الأسطول الملكي البريطاني، أنه على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير، إن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب. وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل. وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني يوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني. وأضاف ”تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا“. ذكرت
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3 أسباب أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر

شهد عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الميزان التجارى لأى دولة بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من العام، ففى حالة تجاوز قيمة الواردات حجم الصادرات، فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى حجم الصادرات وتراجع فى الواردات يحدث فائض تجاري.
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تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون استقرارا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.5 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه لأجل182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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سعر الدولار اليوم الخميس 13 يونيو 2019 في البنوك

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إيران: أنقذنا 44 بحارا في حادث خليج عمان.. وناقلة النفط بخير

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، بعد تعرضهم لهجوم اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، موضحة أنه تم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة، وقال مصدر إن الناقلة الأولى أصيبت على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك، مؤكدا أنه تم نقل سفينة ترفع علم جزر مارشال محملة بالإيثانول من ميناء الروس في قطر إلى تايوان، بعد نشوب حريق في منتصف السفينة، بحسب سبوتنيك.
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هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
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شركة فرونت: ناقلة النفط ما زالت مشتعلة في خليج عمان

ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية تعرض لإصابة طفيفة في الهجوم الذي وقع بخليج عمان، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأضافت "رويترز"، أنه تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرونت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن، ونقلت عن شركة "فرونت لاين" إن الناقلة ما زالت مشتعلة.
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انتشال قبطان وطاقم ناقلة تعرضت لهجوم بخليج عمان

ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في بحر العرب، ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما. وأضافت "رويتز"، أن أحد أفراد طاقم الناقلة تعرض لإصابة طفيفة والهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأوضحت أن إحدى السفينتين كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة. من جانب آخر، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن البحرية الأمريكية قولها إن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار شديدة بسبب الهجوم.
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