الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخب مصر ضد تنزانيا

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

منتخب مصر

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا تبدأ مواجهة مصر ضد نظيرتها تنزانيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة لموقعة مصر ضد تنزانيا تنقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره التنزاني، عبر (beIN Sports 3)، وقناة «تايم سبورت» عبر التردد الأرضي «ديجيتال» وهو عن