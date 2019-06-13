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القبض على مصري تخصص في تزوير التأشيرات ببوليفيا

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
السلطات البوليفية
السلطات البوليفية
ألقت السلطات البوليفية، الثلاثاء الماضي، القبض على شاب مصري ويدعى "أمجد م م"، المعروف إعلاميًا بأنه "فنان بتزوير التأشيرات وبيعها لمن يدفع" من الراغبين بدخول دول الاتحاد الأوروبي كسياح. وتمكنت السلطات من ضبطه بأكبر مدينة ببوليفيا، وهي Santa Cruz de la Sierra البعيدة عن العاصمة "لا باس" أكثر من 850 كيلومترا، حيث كان يقيم، متصرفا كأنه قنصل على حسابه الخاص. ونقلت "العربية.نت"، أنه تم اعتقال الشاب بعد أن اكتشفوا أنه جاء بخمسة عراقيين نساء ورجالا إلى بوليفيا، كل منهم دفع له 5 آلاف دولار، وفيها زوّر لهم تأشيرات دخول إلى إسبانيا.
وكشفت السلطات البوليفية، أن لأمجد البالغ 37 سنة، مساعدا عراقيا اسمه زكريا العوّاس العوّاس، إلا أنه توارى عن الأنظار، فيما الشرطة لا تزال تسعى لاعتقاله. ونقلا عن رئيس "جهاز مكافحة الجريمة" أن العراقيين الخمسة تم اعتقالهم في 21 مايو الماضي بعد وصولهم بتأشيرات سياحية إلى مطار Viru Viru الدولي في "سانتا
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الشركة المالكة: ناقلة النفط لم تغرق.. والانفجار غامض

قال المتحدث باسم شركة "فرونت لاين" النرويجية، المالكة لناقلة النفط "فرونت ألتير" التي تعرضت لحادث غامض في خليج عمان، إن سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد. وردا على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط في خليج عمان، مؤكدا أن «"فرونت ألتير" لم تغرق والنيران مشتعلة بها»، وأن "كامل الطاقم تم إخلائه وهم في أمان"، يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، وتم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان.
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بوريس جونسون يراهن على «البريكست السريع» لخلافة ماي

لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" هو الرهان الأول للمرشحين للفوز برئاسة حزب المحافظين خلفًا لتيريزا ماي، والتي كان هذا الملف أيضًا هو الأمر الذي عجزت عن تحقيقه رغم تعهدها بإنجازه في عام 2016. ويراهن بوريس جونسون، العضو البارز في حزب المحافظين ووزير الخارجية السابق بحكومة ماي، على نفس الملف لحسم سباق رئاسة الحزب، خاصة وأنه أحد المدافعين البارزين عن توجه الشعب البريطاني منذ 3 سنوات نحو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على نحو السرعة.
القصف-بالصواريخ

جيش الاحتلال يعترض صاروخا أُطلِق من قطاع غزة

اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية صاروخا أطلق من قطاع غزة صوب إسرائيل. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وبحسب الوكالة الروسية، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له: «متابعة للتقارير عن سماع صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراضه على أيدي محاربي القبة الحديدية». وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت في مدينة أشكول الإسرائيلية، شمال قطاع غزة، فور رصد إطلاق الصاروخ.
البرلمان-البريطاني

6 أسئلة تكشف غموض انتخابات رئيس وزراء بريطانيا

بعد كابوس تيريزا ماي الذي دام ثلاث سنوات في منصبها كرئيسة للوزراء في بريطانيا، قد يعتقد البعض أنه لا يوجد أحد يريد أن يخلفها بعد أن أعلنت استقالتها في الرابع والعشرين من مايو الماضي، لكن مع بدء السباق رسميا يوم الإثنين الماضي، حصل ما لا يقل عن 10 مرشحين على دعم كافٍ من النواب المحافظين في مجلس العموم للمشاركة في هذه الانتخابات، وهي معركة تميزت منذ بدايتها بقتال حاد وعناوين قوية شملت اعتراف أحد المرشحين بتناول المخدرات في الماضي، فما الذي يجب التركيز عليه مع بداية هذه المعركة؟
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القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".
عادل-عبد-المهدى

هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟

"سنلعب دور التهدئة في أزمة أمريكا وإيران لا الوساطة"، بهذه الكلمات كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن الدور الذي ستلعبه بلاده للحد من الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران بعد أن بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب بين البلدين. الحكومة العراقية كشفت عن قيامها بدور التهدئة بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع المتوترة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع جهود وساطة لسلطنة عمان يقودها وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي زار طهران والتقى نظيره جواد ظريف.
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ألمانيا.. الشرطة تداهم 11 مدينة لضبط عصابة عراقية

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، إن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونياومنطقة وادي الرور. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.
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استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
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