القبض على مصري تخصص في تزوير التأشيرات ببوليفيا

ألقت السلطات البوليفية، الثلاثاء الماضي، القبض على شاب مصري ويدعى "أمجد م م"، المعروف إعلاميًا بأنه "فنان بتزوير التأشيرات وبيعها لمن يدفع" من الراغبين بدخول دول الاتحاد الأوروبي كسياح.
وتمكنت السلطات من ضبطه بأكبر مدينة ببوليفيا، وهي Santa Cruz de la Sierra البعيدة عن العاصمة "لا باس" أكثر من 850 كيلومترا، حيث كان يقيم، متصرفا كأنه قنصل على حسابه الخاص.
ونقلت "العربية.نت"، أنه تم اعتقال الشاب بعد أن اكتشفوا أنه جاء بخمسة عراقيين نساء ورجالا إلى بوليفيا، كل منهم دفع له 5 آلاف دولار، وفيها زوّر لهم تأشيرات دخول إلى إسبانيا.
وكشفت السلطات البوليفية، أن لأمجد البالغ 37 سنة، مساعدا عراقيا اسمه زكريا العوّاس العوّاس، إلا أنه توارى عن الأنظار، فيما الشرطة لا تزال تسعى لاعتقاله.
ونقلا عن رئيس "جهاز مكافحة الجريمة" أن العراقيين الخمسة تم اعتقالهم في 21 مايو الماضي بعد وصولهم بتأشيرات سياحية إلى مطار Viru Viru الدولي في "سانتا
وكشفت السلطات البوليفية، أن لأمجد البالغ 37 سنة، مساعدا عراقيا اسمه زكريا العوّاس العوّاس، إلا أنه توارى عن الأنظار، فيما الشرطة لا تزال تسعى لاعتقاله.
ونقلا عن رئيس "جهاز مكافحة الجريمة" أن العراقيين الخمسة تم اعتقالهم في 21 مايو الماضي بعد وصولهم بتأشيرات سياحية إلى مطار Viru Viru الدولي في "سانتا كروز دي لا سييرا" حيث اكتشفوا أن تأشيراتهم مزورة، وأن بطل التزوير هو أمجد الذي أعد تأشيرات دخولهم إلى إسبانيا كسياح قادمين من بوليفيا مسبقا، على أنها من القنصلية الإسبانية بالمدينة، وحين أكدت القنصلية أنها مزورة، أسرعوا إليه واعتقلوه.
وكانت صحيفة El Deber المحلية بسانتا كروز، قد نشرت خبر اعتقال أمجد، ومع الخبر نشرت صورة مساعده العواس، وهي التي تنقلها "العربية.نت" عنها أعلاه، بعد أن وزعها "جهاز مكافحة الجريمة" على وسائل الإعلام.