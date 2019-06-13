القبض على مصري تخصص في تزوير التأشيرات ببوليفيا

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

السلطات البوليفية

ألقت السلطات البوليفية، الثلاثاء الماضي، القبض على شاب مصري ويدعى "أمجد م م"، المعروف إعلاميًا بأنه "فنان بتزوير التأشيرات وبيعها لمن يدفع" من الراغبين بدخول دول الاتحاد الأوروبي كسياح. وتمكنت السلطات من ضبطه بأكبر مدينة ببوليفيا، وهي Santa Cruz de la Sierra البعيدة عن العاصمة "لا باس" أكثر من 850 كيلومترا، حيث كان يقيم، متصرفا كأنه قنصل على حسابه الخاص. ونقلت "العربية.نت"، أنه تم اعتقال الشاب بعد أن اكتشفوا أنه جاء بخمسة عراقيين نساء ورجالا إلى بوليفيا، كل منهم دفع له 5 آلاف دولار، وفيها زوّر لهم تأشيرات دخول إلى إسبانيا.

وكشفت السلطات البوليفية، أن لأمجد البالغ 37 سنة، مساعدا عراقيا اسمه زكريا العوّاس العوّاس، إلا أنه توارى عن الأنظار، فيما الشرطة لا تزال تسعى لاعتقاله. ونقلا عن رئيس "جهاز مكافحة الجريمة" أن العراقيين الخمسة تم اعتقالهم في 21 مايو الماضي بعد وصولهم بتأشيرات سياحية إلى مطار Viru Viru الدولي في "سانتا