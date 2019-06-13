رياضة

ماذا ينتظر ليفربول أمام الستة الكبار في البريميرليج؟

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
ليفربول - مانشستر سيتي
ليفربول - مانشستر سيتي
أعلن اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019-2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر الموسم حتى السابع عشر من مايو لعام 2020، ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات ليفربول ضد الستة الكبار في البريميريج: - آرسنال يوم 24-8-2019، على استاد آنفيلد. - تشيلسي يوم 21-9-2019، على استاد استامفورد بريدج. - مانشستر يونايتد يوم 19-10-2019، على استاد أولد ترافورد. - توتنهام هوتسبير يوم 26-10-2019، على استاد آنفيلد. - مانشستر سيتي يوم 9-11-2019،
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ليفربول‎ (1)

ليفربول Vs نوريتش سيتي| هل يتوج الريدز بالبريميرليج؟

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن جدول مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح فريق ليفربول، الذي يضم نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نظيره نوريتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
منتخب مصر

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخب مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
ليفربول‎ (2)

تعرف على مواجهات ليفربول بالبريميرليج للموسم الجديد

أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، وذلك في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
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ليفربول‎ (2)

تعرف على مواجهات ليفربول بالبريميرليج للموسم الجديد

أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، وذلك في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
ليفربول 2019-2020 (2)

مواجهة سهلة لصلاح بالجولة الأولى في البريميرليج

أُعلن، اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
شاكيرى-ليفربول

شاكيري يوضح موقفه من البقاء في ليفربول

أعلن الدولي السويسري شيردان شاكيري لاعب فريق الريدز استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل، نافيا الشائعات حول رغبته في الرحيل عن الفريق الموسم المقبل، إذ قال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أنا في ليفربول، أفضل ناد في أوروبا، المدرب لديه العديد من الخيارات الجيدة وعليه أن يقرر من يمكنه اللعب، كنت أعرف قبل انتقالي أن المنافسة هنا في ليفربول صعبة للغاية، لدي عقد طويل الأجل وسأبقى مع الريدز بالتأكيد". وتعاقد ليفربول مع شاكيري من فريق ستوك سيتي الموسم قبل الماضي.
محمد-صلاح (2)

ماذا قال نجوم الكرة بعد تتويج صلاح بدوري الأبطال؟

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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