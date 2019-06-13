ماذا ينتظر ليفربول أمام الستة الكبار في البريميرليج؟

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

ليفربول - مانشستر سيتي

أعلن اليوم الخميس، عن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019-2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، وسيستمر الموسم حتى السابع عشر من مايو لعام 2020، ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نادي نورويتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات ليفربول ضد الستة الكبار في البريميريج: - آرسنال يوم 24-8-2019، على استاد آنفيلد. - تشيلسي يوم 21-9-2019، على استاد استامفورد بريدج. - مانشستر يونايتد يوم 19-10-2019، على استاد أولد ترافورد. - توتنهام هوتسبير يوم 26-10-2019، على استاد آنفيلد. - مانشستر سيتي يوم 9-11-2019،