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«واتس آب» تقاضي كل من ينتهك شروط الاستخدام

قالت واتس آب في تحديث على موقعها على الإنترنت، إنها تخطط للبدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يرسلون رسائل مزعجة بهدف الترويج لإعلانات معينة
تحرير:مي فؤاد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
واتس آب
واتس آب
يعد أحد الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري واتس آب عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المطورون بأمان المستخدم، حيث قال معظم المستخدمين إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من المميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان فيما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. في خطوة غير متوقعة، وعد تطبيق واتس آب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الرسائل المزعجة، غير المرغوب فيها بدءًا من 7 ديسمبر من العام الجاري.
في ذلك التاريخ المحدد، قالت الشركة المملوكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تحديث على موقعها على الإنترنت، إنها تخطط للبدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يرسلون رسائل مزعجة (السبام)؛ وهو نظام إرسال للرسائل المزعجة بشكل عشوائي، التي ترسل بهدف الترويج لإعلانات ما من خلال نظامها، وضد أولئك الذين يساعدون
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هل يدفع فيسبوك أموالا للمستخدمين مقابل بياناتهم؟

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إطلاق تطبيقه الجديد ستدي Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي. تضمن تلك البيانات؛ البلد الذي تستخدم منه فيسبوك، وبيانات التطبيق الإضافية التي يمكن أن تكشف عن ميزات معينة تستخدمها، من بين أشياء أخرى. قال فيسبوك إنه لن يرى أي محتوى بعينه، بما في ذلك الرسائل وكلمات المرور ومواقع الويب التي تزورها.
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كل ما تريد معرفته عن نظام تشغيل هواوي الجديد

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي والولايات المتحدة، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
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لزيادة الخصوصية.. واتساب يلغي خاصية حفظ الصور

يعد أحد الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المطورون بأمان المستخدم. يقول معظم الأشخاص الذين يستخدمون واتساب إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. في خطوة غير متوقعة، أصدر "واتساب" تحديثا جديدا سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم، دون علمهم، كما هو متاح الآن.
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