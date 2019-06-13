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«المحافظين» يطالب بحد أقصى للصرف بصندوق طوارئ العمال

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين
رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين
قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل الحد الأدنى لصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، يعد خطوة على الطريق الصحيح، وتتماشى مع خطة الدولة في مد مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، وتحسين ظروف عمال المنشأة التي تتعرض لمشكلات مالية أو التي تتوقف عن العمل. وأضاف «خليفة» أن منح إعانات بواقع 100% من الأجر المؤمن عليه للعامل بحد أدنى 600 جنيه مصرى شهريا، بدلا من النص السابق بواقع 75% من الأجر الأساسي بالتأمينات بحد أدنى 150 جنيها، يساهم في تحسين حياة العاملين.
وأشار رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إلى ضرورة تحديد حد أقصى للصرف لا يقل عن 2000 جنيه، حتى لا يفسر القرار بصرف الحد الأدنى 600 جنيه فقط من قبل صغار الموظفين بالصندوق. وأوضح أن الدولة منوطة بالقيام بدورها في الحرص على استمرار صرف الرواتب والمستحقات المالية للعمال، حتى لو بالحد الأدنى للأجر الأساسى
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8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
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تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد غد

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة سوف تبدأ تصحيح العينة العشوائية للغة الاجنبية الأولى بعد غدٍ السبت. وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" أن الكنترولات تسلمت كراسات إجابات الطلاب في اللغة الأجنبية الأولى. وأدى 618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية أمس الأربعاء. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%.
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«هيئة الدواء».. إحياء للصناعة أم مزيد من الأزمات؟

منذ العام 2009 ويطالب المعنيون بملف الدواء بضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة ملف الدواء المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بالصناعة، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة، وقررت الدفع بمشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا للدواء، بعد تراجع كفاءة الأدوية التصديرية وعدم تحقيقها أي أرقام تذكر مقارنة بما تحققه الدول من مكاسب. تراجع كفاءة الأدوية المصدرة، لم يكن السبب الوحيد الذي دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون، فما شهدته السنوات الماضية من اختفاء بعض أصناف الأدوية، وانتشار بعض الأصناف المضروبة، وعمليات التلاعب فى أسعار بعض الأصناف كلها تقف خلف الدفع بالمشروع.
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مصر تتحرك قضائيا لإعادة رأس توت عنخ أمون من بريطانيا

تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على 32 قطعة أثرية بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها ‏"إدارة الآثار المستردة" بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن ‏لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.‏ وطالبت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم الخميس، استرداد القطع الأثرية وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
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«المحافظين»: عقوبة الامتناع عن نفقة الزوجة غير كافية

قالت نجوى إبراهيم، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يعد انفراجة جزئية في التعديلات المرتقبة للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة، لافتة إلى أن التعديل يصب في مصلحة الأم والطفل. وانتقدت «إبراهيم»، إلزام المرأة بشرط توافر آليات التنفيذ وسلامة الإجراءات، حيث يقع على عاتق المطلقة عبء إثبات القدرة المالية لطليقها قبل أن يخضع للتجريم العقابي بنص القانون المعدل، حيث يمكن التلاعب حول إثبات الحالة المالية والقدرة على الدفع، لأن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة تكمن في التحريات.
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«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
شعبان-خليفة

«المحافظين» يحذر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن الوفد المصري المسافر لجنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي، يقع على عاتقه مسئولية الدفاع عن سمعة مصر في مواجهة لجنة معايير العمل الدولية والشكاوى التي وردت إليها من بعض النقابات المستقلة، والتقارير التى أرسلتها بعض الجمعيات المهتمة بالشأن العمالي في مصر، تجاه بعض الأخطاء التي واجهتها أثناء إجراء الانتخابات العمالية، من قبل بعض موظفى وزارة القوى العاملة، للتطبيق الخاطئ لقانون 213 لسنة 2017 والخاص بالمنظمات النقابية، سواء كانت هذه الشكاوى حقيقية أو مغرضة بقصد الاستقواء بالاتحاد الدولي.
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«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
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