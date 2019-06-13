النرويج: 3 انفجارات أصابت الناقلة «فرونت ألتير» في خليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

الناقلة فرونت ألتير

ذكرت قناة "العربية الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل، أن 3 انفجارات وقعت على متن الناقلة النرويجية "فرونت ألتير"، وفق ما أعلنته البحرية النرويجية. وقال المتحدث باسم شركة "فرونت لاين" النرويجية، المالكة لناقلة النفط "فرونت ألتير" التي تعرضت للحادث، إن سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد. وردا على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط في خليج عمان، قال المتحدث باسم الشركة، إن «"فرونت ألتير" لم تغرق والنيران مشتعلة بها».

ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم تعرض لإصابة طفيفة في الهجوم الذي وقع بخليج عمان، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأضافت "رويترز"، أنه تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرونت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن، ونقلت عن شركة "فرونت لاين" إن الناقلة ما