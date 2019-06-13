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النرويج: 3 انفجارات أصابت الناقلة «فرونت ألتير» في خليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
الناقلة فرونت ألتير
الناقلة فرونت ألتير
ذكرت قناة "العربية الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل، أن 3 انفجارات وقعت على متن الناقلة النرويجية "فرونت ألتير"، وفق ما أعلنته البحرية النرويجية. وقال المتحدث باسم شركة "فرونت لاين" النرويجية، المالكة لناقلة النفط "فرونت ألتير" التي تعرضت للحادث، إن سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد. وردا على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط في خليج عمان، قال المتحدث باسم الشركة، إن «"فرونت ألتير" لم تغرق والنيران مشتعلة بها».
ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم تعرض لإصابة طفيفة في الهجوم الذي وقع بخليج عمان، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأضافت "رويترز"، أنه تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرونت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن، ونقلت عن شركة "فرونت لاين" إن الناقلة ما
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غرق-الناقلة-فرونت-ألتير (1)

الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث خليج عمان

أعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى، بعد حادث ناقلتي النفط في خليج عمان، اليوم الخميس. ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر -لم تسمّه- في البترول، إنه "تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث". وارتفعت أسعار النفط اليوم 4 بالمئة بعد الحادث، وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (4)

إيران: أنقذنا 44 بحارا في حادث خليج عمان.. وناقلة النفط بخير

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، بعد تعرضهم لهجوم اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، موضحة أنه تم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة، وقال مصدر إن الناقلة الأولى أصيبت على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك، مؤكدا أنه تم نقل سفينة ترفع علم جزر مارشال محملة بالإيثانول من ميناء الروس في قطر إلى تايوان، بعد نشوب حريق في منتصف السفينة، بحسب سبوتنيك.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

شركة فرونت: ناقلة النفط ما زالت مشتعلة في خليج عمان

ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية تعرض لإصابة طفيفة في الهجوم الذي وقع بخليج عمان، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأضافت "رويترز"، أنه تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرونت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن، ونقلت عن شركة "فرونت لاين" إن الناقلة ما زالت مشتعلة.
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انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

شركة فرونت: ناقلة النفط ما زالت مشتعلة في خليج عمان

ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن أحد أفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية تعرض لإصابة طفيفة في الهجوم الذي وقع بخليج عمان، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة. وأضافت "رويترز"، أنه تم نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرونت ألتير" الـ23 إلى مكان آمن، ونقلت عن شركة "فرونت لاين" إن الناقلة ما زالت مشتعلة.
ناقلة-بترول

رويترز: استهداف ناقلة نفط في خليج عمان بـ«طوربيد»

ذكرت وكالة الأنباء "رويترز" أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، صباح اليوم الخميس. ونقلت "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن ما قالته على لسان مصادر لم تحددها، إن طوربيدًا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات. وأوضحت أنه "لم يتسنَّ الحصول على تعليق من الشركة". وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
ناقلة-بترول

تخريب سفن الخليج.. الإمارات تتهم «دولة» بعد تحقيق ثلاثي

أبلغت الإمارات العربية المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، بأن الهجمات التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها يوم 12 مايو الماضي تحمل بصمات عملية معقدة ومنسقة تقف وراءها دولة على الأرجح. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم، أن وثيقة الإفادة التي قدمتها "الإمارات والسعودية والنرويج" إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لم تتطرق الدول الثلاث إلى الجهة التي تعتقد أنها تقف وراء الهجمات ولم تذكر إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة عنها.
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