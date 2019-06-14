لم يتغلب عليها.. نجاة طفلة من سرطان الغدد الكظرية

بعد كل هذا العناء والتعب أصبحت إيلي الآن حرة لا يوجد ما يعيق نشاطها ومرحها، ولكن ستبقى في المستشفى إلى نهاية أغسطس، حتى يتم التأكد من تحقيق أعلى معدلات من الشفاء لها
مقومات الإنسانية تتمثل في القدرة على التصرف بطريقة حسنة وتقديم الدعم والعون للآخرين، وليس هذا فقط، أن تكون إنسانا يفكر ولديه وعي كافٍ بما يحدث حوله، فأنت تحقق أحد جوانب الإنسانية، فلا تفقد إنسانيتك مهما حدث لك، والتحلي يا رفيق بالإرادة والقوة هو قلب الإنسانية، الحياة الآن ليست بمثابة يوتوبيا، فأنت في صراع كل يوم من أجل الوصول لشيء أو التخلص من أمر يزعجك، ولكن ماذا عن المرض؟! فهو يحتاج إلى تجميع كل ما تملك من إصرار، هو أضعف مما تتصور ولا يحتاج لشيء سوى الصبر، وذلك مثلما حدث مع الطفلة الصغيرة إيلي شوب عندما انتصرت على السرطان.
تبلغ إيلي من العمر ثماني سنوات، واستطاعت أن تنجو من السرطان الذي وصل إلى المرحلة الرابعة، وذلك بعد أن أخطأ الأطباء في تشخيص حالاتها لمدة ثلاث سنوات، بعد هذه المدة تم تشخيصها بنوع خطير من السرطان يسمى "الخلايا البدائية العصبية"، ويتكون هذا النوع من السرطان في الأنسجة العصبية منذ أن كان عمرها 11 شهرًا،
تبلغ إيلي من العمر ثماني سنوات، واستطاعت أن تنجو من السرطان الذي وصل إلى المرحلة الرابعة، وذلك بعد أن أخطأ الأطباء في تشخيص حالاتها لمدة ثلاث سنوات، بعد هذه المدة تم تشخيصها بنوع خطير من السرطان يسمى "الخلايا البدائية العصبية"، ويتكون هذا النوع من السرطان في الأنسجة العصبية منذ أن كان عمرها 11 شهرًا، نقلًا عن "dailymail".
قام الأطباء بإجراء جراحة لها من أجل إزالة الورم، وأخبر الأطباء والديها أنه بنسبة 90% إلى 95% لديها فرصة كبيرة للنجاة، ولا تحتاج إلى مزيد من تلقي العلاج، وذلك وفقًا لتقارير "KARE 11".
ولكن اتضح بعد ذلك أن الأطباء لم يتمكنوا من التشخيص الجيد لإيلي، فقد كانت الفحوصات خاطئة تمامًا، فعندما كانت تبلغ أربعة أعوام وجدت عائلة إيلي أن السرطان تطور إلى المرحلة الرابعة، وهي من أخطر المراحل التي يمكن أن يصل إليها مريض السرطان، وكان السرطان على وشك أن يعلن انتصاره، أي تمكن من جسدها وانتشر بشكل كبير، ولكن نجحت ضحكات هذه الطفلة وإرادتها الصغيرة في التخلص من السرطان بعد وقت طويل من العلاج الكيميائي، فخلال هذه الرحلة كانت الطفولة أقوى من أسرة المستشفيات.
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أخبرت والدة إيلي "KARE 11" أندريا شوب أنها دُمرت تمامًا عندما تم تشخيص طفلتها بالسرطان وهي ما زالت طفلة لا تعرف شيئًا عن الحياة، وأضافت قائلةً: "إذا كان يوجد أي شيء في هذه الحياة أنت غير مستعد له، فهو أن يتم إخبارك أن طفلك مصاب بالسرطان".
فالورم الذي كان يوجد في رقبة إيلي تمت إزالته، ومن خلال مقابلات الأطباء معها أجمعوا على أنها بخير، ومع ذلك شعرت أندريا شوب بأنه كان هناك شيء خاطئ، ففي أبريل عام 2015 قررت هي وزوجها الذهاب إلى طبيب آخر من أجل الحصول على تشخيصات وآراء مختلفة، فقلب الأم دائمًا أدق من جميع الفحوصات، وبالفعل أخبرها الأطباء أن السرطان لم يذهب عن جسد طفلتها، وفي الواقع لقد انتشر بشكل يهدد حياتها حتى وصل إلى الأنسجة العصبية.
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وأخبرت شوب KARE 11 قائلةً: "لقد علمنا أن الفريق الطبي أخطأ في تشخيص فحوصاتنا منذ ثلاث سنوات"، وقد وقعنا في كثير من الديون وأنفقنا جميع مدخراتنا، ففي أول سنة في العلاج كانت فاتورة التأمين الخاصة بنا وصلت إلى ما يزيد على مليون دولار.
يبدأ هذا النوع من السرطان فيما يسمى بـ"الغدد الكظرية"، الموجودة أعلى الكليتين، ولكن يتطور أيضًا ويهاجم أماكن أخرى في الجسم مثل الصدر والبطن والعمود الفقري، وتتمثل الأعراض في الشعور بآلام في البطن وألم في الصدر ونقص الوزن وحمى، وظهور دوائر داكنة حول العينين.
ويتم تشخيص مثل هذا النوع في الأطفال الذين يبلغون خمسة أعوام أو أصغر من ذلك، فتلقي المعالجة يعتمد بشكل واضح على موقع وحجم الورم، ولكن يشتمل أيضًا على العلاج الكيميائي والجراحة والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى العلاج المناعي وزرع الخلايا الجذعية.
وبعد كل هذا العناء والتعب أصبحت إيلي الآن حرة لا يوجد ما يعيق نشاطها ومرحها، ولكن ستبقى في المستشفى إلى نهاية أغسطس.
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