لم يتغلب عليها.. نجاة طفلة من سرطان الغدد الكظرية

بعد كل هذا العناء والتعب أصبحت إيلي الآن حرة لا يوجد ما يعيق نشاطها ومرحها، ولكن ستبقى في المستشفى إلى نهاية أغسطس، حتى يتم التأكد من تحقيق أعلى معدلات من الشفاء لها

تحرير:إسراء سليمان ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

نجاة طفلة من السرطان

مقومات الإنسانية تتمثل في القدرة على التصرف بطريقة حسنة وتقديم الدعم والعون للآخرين، وليس هذا فقط، أن تكون إنسانا يفكر ولديه وعي كافٍ بما يحدث حوله، فأنت تحقق أحد جوانب الإنسانية، فلا تفقد إنسانيتك مهما حدث لك، والتحلي يا رفيق بالإرادة والقوة هو قلب الإنسانية، الحياة الآن ليست بمثابة يوتوبيا، فأنت في صراع كل يوم من أجل الوصول لشيء أو التخلص من أمر يزعجك، ولكن ماذا عن المرض؟! فهو يحتاج إلى تجميع كل ما تملك من إصرار، هو أضعف مما تتصور ولا يحتاج لشيء سوى الصبر، وذلك مثلما حدث مع الطفلة الصغيرة إيلي شوب عندما انتصرت على السرطان.

تبلغ إيلي من العمر ثماني سنوات، واستطاعت أن تنجو من السرطان الذي وصل إلى المرحلة الرابعة، وذلك بعد أن أخطأ الأطباء في تشخيص حالاتها لمدة ثلاث سنوات، بعد هذه المدة تم تشخيصها بنوع خطير من السرطان يسمى "الخلايا البدائية العصبية"، ويتكون هذا النوع من السرطان في الأنسجة العصبية منذ أن كان عمرها 11 شهرًا،